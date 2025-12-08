Sparen, helfen und gewinnen: Diese Lotterie hat Tradition

Wenn es im Dezember dunkel wird und Hamburg im Lichterglanz steht, wächst bei vielen der Wunsch, etwas Gutes zu tun. Wer dabei auch an die eigenen Finanzen denkt, findet im Haspa LotterieSparen die perfekte Kombination: sparen, helfen – und mit etwas Glück sogar gewinnen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ein sinnvoller Weg, sich etwas Gutes zu gönnen und gleichzeitig gemeinnützige Vereine und Organisationen in Hamburg zu unterstützen. Wie das funktioniert, erklärt der FINANZTIPP, eine Aktion der Haspa und der MOPO.

Rund 90.000 Hamburger:innen machen bereits mit. Das Prinzip hat Tradition – seit 1952 verbindet das Haspa LotterieSparen regelmäßiges Sparen mit monatlichen Gewinnchancen und sozialem Engagement. Ein Los kostet 5 Euro. Davon gehen 4 Euro direkt aufs eigene Sparkonto, 75 Cent fließen in die Monatsverlosung mit Gewinnen bis zu 30.000 Euro, und 25 Cent kommen gemeinnützigen Einrichtungen zugute.

2,3 Millionen Euro für Hamburg – jedes Jahr

Jährlich fließen gut 2,3 Millionen Euro aus dem Haspa LotterieSparen an gemeinnützige Organisationen in der Hansestadt. Mehr als 500 Projekte profitieren davon – Jugend- und Sportvereine, Nachbarschaftsinitiativen, Seniorentreffs, Kulturangebote und soziale Einrichtungen in ganz Hamburg. Unterstützt werden Anschaffungen, die sonst oft nicht finanzierbar wären – von Musikinstrumenten über Möbel bis hin zu Sportmaterial.

hmp

Gerade im Dezember, wenn viele Einrichtungen auf Unterstützung angewiesen sind, wirkt jedes Los gleich doppelt: Es stärkt das eigene Sparkonto und hilft gleichzeitig der Hamburger Gemeinschaft.

Sparen, helfen, gewinnen: Der Dreiklang des LotterieSparens

Der monatliche Sparanteil baut automatisch ein kleines Polster auf. Gleichzeitig sorgt jedes Los für zwölf Gewinnchancen im Jahr – plus zusätzliche Sonderauslosungen. Die Haspa sagt es schlicht: „Beim LotterieSparen wird mit einem Schritt dreimal etwas bewegt: Sparen, helfen und gewinnen.“

Wer seine Gewinnchancen steigern möchte, setzt auf zehn Lose mit verschiedenen Endziffern. Damit gibt es jeden Monat garantiert mindestens drei Euro zurück – und der Anteil für gemeinnützige Zwecke wächst ebenfalls.

Ein Geschenk an sich selbst – mit echtem Mehrwert für Hamburg

Verschenken kann man die Lose zwar nicht. Aber man kann sich selbst etwas gönnen, das weit über den eigenen Geldbeutel hinauswirkt: Ein gutes Gefühl, ein wachsendes Sparkonto und die Chance auf einen schönen Gewinn – alles in einem Schritt.

Die Teilnahme ist einfach: über das Online-Banking oder unter haspa.de/lotteriesparen. So beginnt die Weihnachtszeit mit einem Plus – für einen selbst und für Hamburg.