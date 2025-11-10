Neu in Hamburg? Mit diesem Tool schnell den richtigen Bank-Berater finden

Ein Umzug ist immer aufregend – aber auch ein bisschen anstrengend. Neue Wege, neue Lieblingsorte, neue Gesichter. Und plötzlich muss man unzählige Entscheidungen treffen: Wo wohne ich? Welche Ärztin, welchen Friseur, welche Bank wähle ich? Gerade Letzteres ist wichtig – schließlich geht es um die Finanzen. Da will der Bank-Berater gut gewählt sein. Der FINANZTIPP, eine Aktion der Haspa und der MOPO, erklärt, wie die Suche einfach gelingt.

Damit das Ankommen leichter fällt, gibt es den Haspa-Beraterfinder. Er hilft dabei, die richtige Ansprechpartnerin oder den richtigen Ansprechpartner in der Nähe zu finden – schnell, unkompliziert und passgenau. Ob man einfach ein neues Konto eröffnen möchte, sich für eine Baufinanzierung interessiert oder plant, Geld clever anzulegen: Mit wenigen Klicks führt der digitale Wegweiser direkt zur passenden Beratung.

„Viele Menschen, die nach Hamburg ziehen, wünschen sich nicht nur eine Bank, sondern jemanden, der wirklich da ist und zuhört“, sagt Johannes Zander, stellvertretender Leiter der Haspa-Filiale in der Jarrestraße in Winterhude. „Wir wollen, dass sich unsere Kund:innen von Anfang an gut aufgehoben fühlen – ganz egal, ob sie schon lange hier leben oder gerade erst angekommen sind.“

hmp

Wer den Beraterfinder aufruft, beantwortet zunächst eine einfache Frage: Wer bin ich? Vom privaten Neu-Hamburger über Studierende bis hin zu Selbstständigen, Start-ups oder Ärzt:innen – alle finden dort den richtigen Kontakt. Anschließend geht es um das persönliche Anliegen: Geht es um ein neues Konto, um das Eigenheim, ums Sparen oder um einen Kredit? Aus den Antworten erstellt das System automatisch den besten Vorschlag für eine Haspa-Beratung – in der passenden Filiale, auf Wunsch auch per Videocall.

Gerade für Privatkund:innen ist das ein bequemer Einstieg: Sie müssen keine Telefonnummern suchen oder lange Online-Formulare ausfüllen, sondern kommen direkt zur richtigen Person. Denn die Haspa setzt bewusst auf Nähe – menschlich wie räumlich. Mit über 100 Filialen in ganz Hamburg ist sie überall dort, wo das Leben pulsiert: auf dem Kiez, in Altona, in Bergedorf oder Blankenese.

Beratung zu Girokonto, Immobilienwunsch oder Sparziel

Und egal, ob es ums Girokonto, den Immobilienwunsch oder ums Sparziel geht: Die Haspa-Berater:innen nehmen sich Zeit, erklären verständlich und begleiten ihre Kund:innen auf Augenhöhe. „Wir übersetzen Finanzsprache in Alltagssprache“, sagt Johannes Zander mit einem Lächeln. „So, dass man sich nicht nur gut beraten, sondern auch wirklich verstanden fühlt. Genau das macht den Unterschied – und das ist typisch Hamburg.“

So wird aus dem ersten Banktermin in der neuen Stadt schnell ein vertrautes Gespräch. Denn bei der Haspa geht es nicht nur ums Geld, sondern ums Ankommen – mit einem guten Gefühl.