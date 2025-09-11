Gut beraten, passend finanziert, schön wohnen – mit dem Baufinanzierer der Haspa

Der Traum von den eigenen vier Wänden beginnt mit der richtigen Finanzierung. Mit dem Haspa BaufinanzFinder finden Immobilieninteressierte schnell und unkompliziert die passende Lösung – ob von der Haspa selbst oder aus dem Vergleich von über 300 Baufinanzierern deutschlandweit. Der FINANZTIPP, eine Aktion der Haspa und der MOPO, zeigt, wie umfassend und einfach dieser Service ist.

Wer eine Immobilie kauft, umbaut oder modernisiert, plant meist weit in die Zukunft. Deshalb lohnt es sich, rechtzeitig über mögliche Veränderungen nachzudenken: Muss die Heizung in den nächsten Jahren ausgetauscht werden? Soll ein zusätzliches Arbeitszimmer, ein Wintergarten oder ein altersgerechter Umbau mitfinanziert werden? Werden solche Maßnahmen direkt mit eingeplant, steigert das den Wohnkomfort – und den Wert der Immobilie.

Gerade bei einer Anschlussfinanzierung oder einem Forward-Darlehen zahlt sich dieser Weitblick aus. Denn es ist einfacher, alles in einem Paket zu regeln, anstatt später erneut über eine Finanzierung nachdenken zu müssen.

Haspa BaufinanzFinder: über 300 Anbieter im Blick

Das Besondere: Mit dem Haspa BaufinanzFinder erhalten Kundinnen und Kunden nicht nur ein Angebot der Haspa selbst. Vielmehr vergleicht die Haspa für sie die Konditionen von rund 300 seriösen Baufinanzierern aus ganz Deutschland. Ist das Angebot einer anderen Bank besser, vermittelt die Haspa auf Wunsch auch diese Finanzierung – transparent, unkompliziert und ohne dass man weitere Gespräche führen oder Unterlagen erneut einreichen muss.

hmp

So wird die Finanzierung optimal auf die persönlichen Rahmenbedingungen zugeschnitten – von Eigenkapital über Zinsbindung bis zu staatlichen Förderungen.

Services mit echtem Mehrwert

Neben der Beratung punktet die Haspa mit einem starken Netzwerk und hilfreichen Extras:

Haspa Heimvorteil: Eine objektunabhängige Finanzierungsbestätigung, die Interessenten schon bei der Besichtigung zum „Maklers Liebling“ macht.

Eine objektunabhängige Finanzierungsbestätigung, die Interessenten schon bei der Besichtigung zum „Maklers Liebling“ macht. Online-Rechner: Mit wenigen Eingaben lässt sich schnell herausfinden, wie hoch die monatliche Rate sein könnte.

Mit wenigen Eingaben lässt sich schnell herausfinden, wie hoch die monatliche Rate sein könnte. Fördermittel-Check: Viele wissen gar nicht, wie viel staatliche Unterstützung es gibt – die Haspa-Expert:innen helfen, den Überblick zu behalten.

Viele wissen gar nicht, wie viel staatliche Unterstützung es gibt – die Haspa-Expert:innen helfen, den Überblick zu behalten. Ratgeber & ZeitsparService: Von kostenlosen Infobroschüren bis hin zu Behördengängen, die auf Wunsch übernommen werden.

Damit bietet die Haspa weit mehr als nur einen Kredit – sondern eine umfassende Begleitung rund um das Thema Wohnen und Immobilie.

Persönlich und digital: Beratung, wie sie passt

Die Beratung ist flexibel: vor Ort in einer der Haspa-Filialen oder bequem per Videokonferenz. So können Interessierte entscheiden, wie sie ihr Finanzierungsgespräch führen möchten. In jedem Fall gilt: transparent, individuell und mit dem Ziel, die beste Lösung zu finden.

Ob Kauf, Neubau, Umbau oder Anschlussfinanzierung – mit der Haspa sind Immobilieninteressierte bestens aufgestellt. Denn hier treffen langjährige Erfahrung, ausgezeichnete Beratung und ein breites Netzwerk auf individuelle Lösungen. So wird aus dem Traum vom Eigenheim ein gut geplanter Schritt in die Zukunft.