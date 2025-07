Gold gefragt wie lange nicht – am Gänsemarkt läuft der Handel auf Hochtouren

Gold glänzt nicht nur im Schmuckkästchen – für viele Menschen hat es längst eine ganz andere Bedeutung bekommen: Sicherheit. Gerade in Krisenzeiten wie diesen erlebt das Edelmetall einen regelrechten Boom. Warum das so ist und wie einfach der Ankauf von Gold ist, erklärt der FINANZTIPP, eine Aktion der Haspa und der MOPO.

„Gold ist aktuell sehr gefragt. Wir verkaufen derzeit mehr, als wir zurücknehmen“, sagt Stefan Rose. Rose arbeitet seit 38 Jahren bei der Haspa und davon 18 Jahre als Edelmetallexperte in der Filiale am Gänsemarkt.

Und er weiß, was Kundinnen und Kunden derzeit interessiert: „Besonders beliebt, auch als Geschenk, sind Barren in den Größen 10, 20 und 100 Gramm. Und bei den Münzen ist es vor allem der Krügerrand, die wohl bekannteste und auch am häufigsten gehandelte Goldmünze der Welt.“

In der Haspa-Filiale am Gänsemarkt einfach Gold kaufen

Einen großen Vorteil beim Handel mit Gold nennt Rose dazu: Bereits nach einer Haltefrist von zwölf Monaten dürfen mögliche Verkaufsgewinne steuerfrei eingestrichen werden. Wegen der aktuellen Schwankungen auf den Weltmärkten können die Preise in der Filiale dabei täglich stark variieren.

Was viele auch nicht wissen: Während man in den meisten Haspa-Filialen Edelmetalle nur bestellen kann, ist die Filiale am Gänsemarkt die einzige Adresse, an der man das Gold tatsächlich vor Ort sehen, anfassen – und direkt kaufen oder verkaufen kann. Rose: „Wir sind die Stelle der Haspa, an der alle gängigen Verkaufsformen angeschaut und sofort gekauft oder eben auch verkauft werden können. Das geht in keiner anderen Filiale.“

Stefan Rose präsentiert in der Haspa-Filiale am Gänsemarkt einen 1000-Gramm-Barren Gold. Marius Röer Stefan Rose präsentiert in der Haspa-Filiale am Gänsemarkt einen 1000-Gramm-Barren Gold.

Das Interesse an physischem Gold als Anlageform hat viele Gründe. Neben dem Wunsch nach Wertbeständigkeit spielen aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen eine zentrale Rolle. Die Sorge vor einer möglichen Entwertung des Geldes und die geopolitischen Spannungen führen dazu, dass viele Menschen einen Teil ihres Vermögens in Gold umschichten.

„Die Preisentwicklung wird von uns noch steigend eingeschätzt“, sagt Rose. „Es wird gerade sehr viel Geld gedruckt, die Staatsverschuldung steigt und es sind Inflationsängste da – und dann ist Gold als klassische Absicherung bei vielen Menschen ein Thema.“

hmp

Und wie läuft der Goldankauf bei der Haspa konkret ab? Wer Gold besitzt und sich von Barren oder Münzen trennen möchte, kann einfach in die Filiale am Gänsemarkt kommen. Die Expertinnen und Experten vor Ort prüfen Echtheit und Zustand des Goldes, der tagesaktuelle Kurs bildet die Grundlage für das Angebot.

Wird man sich einig, erfolgt die Gutschrift unkompliziert aufs Konto. Die Beratung ist individuell, vertraulich – und findet in einem Ambiente statt, das dem Produkt gerecht wird: modern, hochwertig und dennoch hanseatisch zurückhaltend.

Handel mit Edelmetallen: Besonderes Ambiente in der Haspa-Filiale im Deutschlandhaus

Der Standort im neuen Deutschlandhaus unterstreicht diesen Anspruch. „Im neuen Deutschlandhaus mit diesem besonderen Ambiente macht das für uns als Verkäufer natürlich besonders viel Spaß“, erzählt Stefan Rose.

„Aber noch wichtiger ist, dass unsere Kundinnen und Kunden sich gut aufgehoben fühlen – und am Ende mit einem sicheren Gefühl nach Hause gehen. Egal ob mit einem Goldbarren in der Tasche oder dem Erlös auf dem Konto.“