Die Goernestraße in Eppendorf soll künftig zur Fahrradstraße umgebaut werden.

Die Goernestraße in Eppendorf soll zur Fahrradstraße umgebaut werden. Foto: Florian Quandt

  • Eppendorf/Winterhude

paid„Zynisch und gefährlich“: Bezirk stoppt Fahrradstraße in zwei Stadtteilen vorerst

Das Bild der Goernestraße (Eppendorf) und der Klärchenstraße (Winterhude) sollte sich eigentlich bald deutlich verändern: 33 Parkplätze sollten für eine Fahrradstraße wegfallen, in die Autos aber noch weiterhin hereinfahren dürfen. Doch jetzt blockt die neue Deutschland-Koalition aus SPD, CDU und FDP das Vorhaben plötzlich. Die Opposition ist vor allem über die Begründung empört.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

