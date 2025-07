„Sie waren so herzlich, hatten immer ein Lächeln im Gesicht. Die beiden waren unser Sonnenschein, die besten Mitarbeiter, die man sich wünschen kann. Ich kann nicht fassen, dass sie nicht mehr am Leben sind.“ Die Frau, die hier spricht, ist Dr. Christina Essers, Chefin der Praxis Kieferorthopäden Altona. Und die beiden Menschen, über die sie redet, sind Quang und Minh Nguyen, zwei ihrer Azubis, die bei einem grauenhaften Unfall in Frankfurt/Main ums Leben gekommen sind. Auf einem E-Scooter fahrend wurden die 23-jährigen Zwillinge von einem Auto überrollt.

Seit zwei Jahren wohnten die beiden Vietnamesen, die aus Ho-Chi-Minh-Stadt stammen, in Finkenwerder und absolvierten in derselben kieferorthopädischen Praxis in Altona eine Ausbildung zum Zahnarzthelfer. Am Wochenende vom 4. bis 6. Juli wollten sie sich ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen, nämlich den US-Rapper Kendrick Lamar live zu erleben – deshalb reisten sie nach Frankfurt/Main. Trung Hieu (27), ein vietnamesischer Freund aus Berlin, und Quangs 24-jährige Verlobte aus Hamburg, waren mit von der Partie.