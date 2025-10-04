mopo plus logo
Seit 34 Jahren gibt er den Ton an: Vollblutmusiker Uli Salm (77) ist Chef des legendären „Zwick“.

Seit 34 Jahren gibt er den Ton an: Vollblutmusiker Uli Salm (77) ist Chef des legendären „Zwick“. Foto: Marius Röer

  • Rotherbaum

paid„Zwick“ wird 75: Betreiber verrät die legendärsten Storys aus dem Promi-Lokal

Der Mittelweg in Pöseldorf ist eine eher beschauliche Gegend. Doch hinter der roten Tür in Hausnummer 121b geht es ab. Und das seit mittlerweile 75 Jahren! Einst ein Gemüseladen, der 1950 in eine Kneipe umgewandelt wurde und mehrfach den Besitzer wechselte. Seit 34 Jahren ist Uli Salm (77) Chef des legendären „Zwick“. Zum beachtlichen Geburtstag der Kult-Kneipe gibt der Gastronom und Vollblutmusiker der MOPO seine legendärsten Storys preis - von Weltstars im Rausch, ausgearteten Jam-Sessions und großer Promi-Liebe am Tresen.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Kommentare öffnen
 
