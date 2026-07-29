Auf der Buxtehuder Straße führt der zweite Rohrbruch innerhalb weniger Wochen zu Behinderungen. Nun gibt es nähere Infos zur Ursache und zur Dauer der Reparaturmaßnahmen.

An der Buxtehuder Straße ist es am vergangenen Freitag erneut zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Lenthe-Medien/Reimer

Plötzlich drang Wasser aus der Fahrbahndecke der Buxtehuder Straße in Harburg: Am Freitagvormittag war dort eine Trinkwasserleitung beschädigt worden. Seit Montag wird der Verkehr in beiden Richtungen jeweils einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Nachdem der Rohrbruch am Mittwoch freigelegt worden war, steht nun auch die Ursache fest.

„Glücklicherweise ist nicht die Leitung selbst betroffen, sondern nur ein Armaturstück“, erklärt Hamburg-Wasser-Sprecherin Nicole Buschermöhle auf MOPO-Anfrage. Demnach ist einer der Schieber defekt, der den Wasserfluss in der Leitung reguliert. Ist dieser defekt, tropft Wasser in den Untergrund und spült den Straßenunterbau aus.

Wasserrohrbruch: Schaden wird im Laufe der Woche behoben

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Die Trinkwasserleitung war bereits am Freitag vorsorglich vom Netz genommen worden. „Der Schaden ist nicht so groß wie befürchtet und soll im Laufe der Woche behoben werden“, erklärt Buschermöhle.

Erst im Mai hatte ein Wasserrohrbruch die Bundesstraße überflutet. Damals war allerdings das Rohr selbst betroffen – entsprechend aufwendiger gestalteten sich die Reparaturarbeiten. Aktuell werde an der Schadensstelle der Straßenunterbau wiederhergestellt, so die Sprecherin. Diese Arbeiten sollen bis Ende der Woche abgeschlossen sein.

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Nächste Woche stehen dann die Asphaltarbeiten an. Währenddessen bleibt pro Fahrtrichtung jeweils eine Spur für den Verkehr geöffnet. Sobald die erste Asphaltschicht ausgehärtet ist, sind die restlichen Fahrspuren dran.

Möglicher Zusammenhang zwischen beiden Rohrbrüchen

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Zwei Wasserrohrbrüche innerhalb einiger Wochen in derselben Straße – gibt es einen Zusammenhang? „Wir gehen davon aus“, so Buschermöhle. Mit Gewissheit könne es aber nicht gesagt werden, betont sie. Nach dem ersten Rohrbruch im Mai war die Leitung außer Betrieb genommen worden. Erst vergangenen Freitag wurde sie wieder mit Wasser befüllt. Dabei könnten Druckschwankungen entstanden sein, die den Defekt an der Armatur verursacht haben.

Einen einzelnen Auslöser für Wasserrohrbrüche gebe es aber meist nicht, ergänzt Hamburg-Wasser-Sprecherin Janne Rumpelt. Neben dem Alter der Leitungen spielten auch äußere Einflüsse eine Rolle. „Die Buxtehuder Straße ist ja eine viel befahrene Straße.“ Dadurch würden Vibrationen entstehen, welche die Leitungen zusätzlich belasten können.

Mitte August sollen beide Schadstellen vollständig repariert sein und die Straße wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein.