Die Feuerwehr war seit kurz nach 5 Uhr morgens im Einsatz in Billbrook.

Die Feuerwehr war seit kurz nach 5 Uhr morgens im Einsatz in Billbrook.

  • Billbrook

Zweiter Brand innerhalb weniger Tage: Wieder Feuer im Recyclingbetrieb

Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Billbrook gerufen: In der Werner–Siemens-Straße brannte es beim Recyclingbetrieb Veolia – schon wieder.

Seit kurz nach 5 Uhr morgens sei die Feuerwehr im Einsatz, sagte ein Sprecher. In dem Recyclingbetrieb in Billbrook sei ein Feuer auf einem Förderband ausgebrochen. Müll und Wertstoffe brannten.

Billbrook: Feuer in Recyclingbetrieb – Warnung an Bevölkerung

Kurzzeitig gab es auch eine Warnung an die Bevölkerung wegen der Rauchentwicklung, diese ist aber inzwischen aufgehoben. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle und ist aktuell dabei, ihren Einsatz zu beenden. Es wurde niemand verletzt, die Ursache ist noch unklar.

Erst am Montagnachmittag hatte es in der Werner-Siemens-Straße in dem gleichen Recyclingbetrieb gebrannt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand in einem Müllschredder fest. Drei Personen wurden untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus. (aba)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

