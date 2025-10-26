Zweite Sturmflut binnen 48 Stunden – Warnung auch für Hamburg

Das Warnsystem KATWARN hat am Sonntagmorgen in Hamburg vor einer Sturmflut gewarnt. Auch im Alten Land (Kreis Stade) wurde erneut eine Warnung ausgegeben. Erst am Samstag waren das Elbgebiet und mehrere Fähranleger überflutet worden. Am Sonntagmorgen wurde dann erneut Alarm ausgelöst.

Um kurz nach 8 Uhr am Sonntagmorgen meldete KATWARN: „Lagezentrum Polizei Hamburg, Behörde für Inneres und Sport meldet: Sturmflut heute gegen 19.04 Uhr mit ca. 3,65 Metern über Normalhöhennull – Hamburger Elbgebiet.“ Zuvor hatte gegen 7.50 Uhr die WarnApp Nina zum zweiten Mal binnen 48 Stunden im Kreis Stade ausgelöst. Erneut wurde vor einer schweren Sturmflut gewarnt. Davon sollen ersten Vorhersagen dann auch Teile von Hamburg betroffen sein.

Sturm „Joshua“ erreicht auch Hamburger Gebiet

Sturm „Joshua“ nahm in der Nacht zu Samstag im Norden Fahrt auf. Am Samstag wurden im Norden Windböen von bis zu 120 km/h gemessen. „Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr für eine Sturmflut“, warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie bereits am Freitagmorgen.

Das könnte Sie auch interessieren: Sturm „Joshua“ bringt noch eine Sturmflut nach Hamburg

Das hatte auch Folgen für die Schifffahrt: Die Aida Perla bricht ihre Fahrt früher ab und kommt schon am Freitag von ihrer Norwegenreise nach Hamburg zurück, weil am Wochenende mit Elbsperrungen für große Schiffe gerechnet wird.