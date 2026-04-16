Linie zwei Wochen voll gesperrt: Hiobsbotschaft für S-Bahnfahrer in Hamburg

Wegen Bauarbeiten im Harburger Tunnel kommt es im Mai zu massiven Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr im Süden Hamburgs. Die Strecke zwischen Neugraben und Wilhelmsburg wird für rund zwei Wochen voll gesperrt. Für Fahrgäste gibt es jedoch Ausweichmöglichkeiten.

Vom 10. bis zum 23. Mai wird die Verbindung unterbrochen. Damit Pendlerinnen und Pendler dennoch Richtung Innenstadt kommen, richten Stadt und Deutsche Bahn eine Umleitungsstrecke ein: In Neugraben wird dafür ein Bahnsteig zwischen den Gleisen 4 und 5 erhöht. So können S-Bahnen während der Bauarbeiten über eine alternative Strecke nach Harburg fahren.

Umleitungen: Diese Verbindungen gibt es

Zwischen Neugraben und Harburg gibt es während der Sperrung zwei direkte Zugverbindungen pro Stunde in beide Richtungen. Die S5 fährt einmal pro Stunde über die neue Strecke ohne Halt weiter bis Harburg. Zusätzlich hält der Regionalexpress RE5 (Richtung Cuxhaven) in Neugraben.

Auch darüber hinaus wird das Angebot angepasst: Die S5 fährt regulär zwischen Stade und Neugraben und teilweise weiter bis Harburg. Auf dem nördlichen Abschnitt verkehrt sie zwischen Hammerbrook und Elbgaustraße. Die S3 fährt zwischen Wilhelmsburg und Pinneberg mit längeren Zügen. Zusätzlich pendelt stündlich ein Metronom-Zug zwischen Harburg und dem Hauptbahnhof.

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Zwischen Neugraben und Wilhelmsburg wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Diese halten am Bahnhof Harburg und in Neuwiedenthal. Alle anderen Stationen der Strecke werden von weiteren Bussen bedient. Die Busse fahren montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr und am Wochenende ab 7 Uhr alle zehn Minuten, ansonsten alle 20 Minuten.