Massive Einschränkungen: Wichtiger S-Bahn-Tunnel wird komplett gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten rund um den Harburger Tunnel kommt es im Mai zu massiven Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr auf der Strecke. Das sollten Fahrgäste wissen.

Die Großbaustelle startet am Sonntag, den 10. Mai. Für die Arbeiten sperrt die S-Bahn die Strecke zwischen Neugraben und Wilhelmsburg bis zum 23. Mai komplett.

Betroffen sind die Linien S3 und S5. Fahrgäste sollten sich auf weitreichende Einschränkungen einstellen. Ein Ersatzfahrplan wird in Kürze veröffentlicht.

S-Bahn Hamburg: Anbindung an Innenstadt eingeschränkt

Auf der rund vier Kilometer langen Tunnelstrecke wird unter anderem die Signaltechnik ausgetauscht. Die rund acht Kilometer Schiene im Tunnel und auf den angrenzenden Streckenabschnitten will die S-Bahn aufbereiten.

Drei Stationen werden gründlich sauber gemacht

Zudem wird die Stromschiene auf etwa 14 Kilometern Länge gewartet. Die Stationen Harburg, Harburg Rathaus und Heimfeld werden gründlich sauber gemacht und bekommen neue Bahnsteigbeleuchtungen.

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Die unterirdisch verlaufende S-Bahnstrecke ist von zentraler Bedeutung für die Anbindung der Süderelbe-Region an die Hamburger Innenstadt. Sie gehört mit mehr als 440 Zügen täglich zu den verkehrsreichsten Strecken im Hamburger S-Bahnnetz. Die erste Sperrwoche fällt in die Zeit der Hamburger Maiferien.