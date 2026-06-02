„Zwei Welten zusammen“: Jetzt gibt’s die nächste irre Döner-Kreation in Hamburg

Von Ufo- bis Croissant-Döner: Es gab ja schon einige ungewöhnliche Kreationen rund um das beliebte Fastfood in Hamburg. Nun kommt auf St. Pauli bald ein Kimchi-Döner auf den Tisch. Die MOPO erklärt, wie es zu der Idee kam – und was die Gäste erwartet.

Der Ufo-Döner mit Anti-Klecker-Garantie. Dönerfleisch im Croissant bei der „OMR“. Oder Döner mit blau eingefärbtem Feta, der an „Crystal Meth“ erinnern soll. Hamburg hat so einige ungewöhnliche Kreationen rund um das Kult-Essen zu bieten. Nun kommt eine weitere dazu.

Das „Bistro Crudo“ in Hamburg verkauft Kimchi-Döner

Am 3. Juni kommen im „Bistro Crudo“ in der St. Pauli Hafenstraße 140 ab 18 Uhr Kimchi-Döner auf den Tisch. Kimchi ist ein traditionelles koreanisches Nationalgericht aus fermentiertem Gemüse, meist aus Chinakohl.

Im „Bistro Crudo“ auf St. Pauli gibt es den Kimchi-Döner. Salt & Silver Im „Bistro Crudo“ auf St. Pauli gibt es den Kimchi-Döner.

Das „Bistro Crudo“ betreiben Thomas Kosikowski und Johannes Riffelmacher, die Inhaber der „Salt & Silver“-Restaurants. Für die Döner-Aktion, die nur an diesem einen Abend läuft, kooperieren sie mit dem Hamburger Koch und Gastronom Onur Elci. Er kredenzt hier den Döner mit klassischem Fladenbrot, mit „Hähnchenfleisch, ausgelöste Keule und Brust, alles per Hand mariniert und selbst gespießt“. Mit drauf kommt dann das Kimchi und eine Gochujang-Joghurt-Soße. Gochujang ist eine scharfe, fermentierte Gewürzpaste aus Korea.

Dieser türkisch-koreanische Fusion-Döner sei „längst überfällig gewesen“, heißt es einer Mitteilung. „Wir lieben alle die türkische und koreanische Küche“, sagt Thomas Kosikowski zur MOPO. „Onur hat türkische Wurzeln, meine Frau hat koreanische Wurzeln. Eine Fusion aus beiden Küchen funktioniert geschmacklich sehr gut und wir wollten einfach mal das machen, worauf wir selber Streetfood-mäßig Bock hätten.“

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Außerdem wird es eine vegetarische Variante mit panierter Aubergine und Kimchi geben. Der stolze Preis für den Kimchi-Döner: 14 Euro. 100 bis 120 Stück sollen an dem Abend weggehen. Und wer spontan keinen Sitzplatz mehr ergattert, kann auch einen Döner auf die Hand mitnehmen.