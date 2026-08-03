In Altona-Altstadt und in Wandsbek kam es zu Unfällen – in beiden Fällen waren plötzliche Erkrankungen der Fahrer die Ursache.

Zwei medizinische Notfälle, zwei Crashs: In Hamburg verloren zwei Autofahrer in Hamburg am Montagmorgen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge.

Der erste Unfall passierte gegen 9.30 Uhr auf der Kreuzung der Königstraße mit der Holstenstraße in Altona-Altstadt. Wegen eines medizinischen Notfalls verlor der Fahrer eines Mercedes die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr auf einen vorausfahrenden Citroën auf, der gegen einen Laternenmast geschleudert wurde.

Der Mercedes-Fahrer wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der MOPO. Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll es sich um einen Mann über 50 handeln.

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Nächster Unfall in Wandsbek: Moia-Fahrer mit medizinischem Notfall

Das Moia-Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. CityNewsTV

Am Vormittag soll auch der Fahrer eines Moia-Sammeltaxis in Wandsbek einen medizinischen Notfall erlitten haben. Infolgedessen geriet er auf der Ahrensburger Straße in den Gegenverkehr, wo er zunächst mit einem anderen Auto zusammenstieß – und dann mit einem Lkw.

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Der Moia-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde nur leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.