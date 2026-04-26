Zwei Tote in 48 Stunden: Mahnwache für Radfahrer in Hamburg

Zwei tödliche Unfälle in kurzer Zeit: Nach dem Tod eines Radfahrers bei einer Kollision mit einem Lkw wird am Sonntag in Hamburg eine Mahnwache abgehalten.

Der Mann war am 17. April am frühen Nachmittag auf der Liebigstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Moorfleeter Straße wurde er von einem nach rechts abbiegenden Lkw erfasst. Der Radfahrer geriet unter das Fahrzeug und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

ADFC ruft zu Mahnwache auf

Für Sonntag, den 26. April, ruft der ADFC Hamburg zu einer Mahnwache auf. Um 17 Uhr wollen Teilnehmer an der Liebigstraße 68 an das Opfer erinnern. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Opfers“, teilte der Verband mit.

Der Fall steht nicht für sich allein: Bereits zwei Tage zuvor war in Wilstorf ein elfjähriger Junge bei einem ähnlichen Unfall ums Leben gekommen – ebenfalls nach einer Kollision mit einem abbiegenden Lkw. Innerhalb von 48 Stunden gab es damit zwei tödliche Unfälle dieser Art in Hamburg.

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Die Polizei ermittelt weiterhin zum genauen Hergang des Unfalls in Billbrook. Spezialisten des Landeskriminalamts haben die Unfallstelle mit einem 3D-Scanner erfasst, um den Ablauf zu rekonstruieren. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.