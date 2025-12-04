Zwei-Sterne-Koch verlässt überraschend Spitzenrestaurant

Paukenschlag in der Hamburger Gourmetwelt: Zwei-Sterne-Koch Matteo Ferrantino verlässt das „Bianc“. In einer emotionalen Abschiedsbotschaft kündigt der Starkoch seinen Abschied an – und sein Comeback.

Es ist eine Nachricht, die Hamburgs Spitzengastronomie erschüttert: Ferrantino verlässt zum 31. Dezember das Restaurant „Bianc by Matteo Ferrantino“ in der HafenCity. Seine Ankündigung veröffentlichte er auf dem Instagram-Account des Restaurants – verfasst auf Englisch und voller Emotionen.

Ferrantino beschreibt darin, wie schwer ihm dieser Schritt falle. Das „Bianc“ sei sein „Zuhause, sein Traum und seine eigene Schöpfung“ gewesen. Den Ort – und die Gäste – hinter sich zu lassen, sei eine der schwersten Entscheidungen seines Lebens gewesen. Seit der Eröffnung 2017 hatte der Süditaliener das Restaurant zu einer festen Größe der deutschen Spitzengastronomie gemacht. 2019 folgte der erste Michelin-Stern, 2020 der zweite. Erst im Januar dieses Jahres verlieh der Gault-Millau dem Restaurant vier Hauben.

Ferrantino braucht eine Auszeit – und kündigt neues Projekt an

Warum er jetzt Schluss macht? Er brauche eine kurze Auszeit, schreibt Matteo Ferrantino – und kündigt gleichzeitig an, dass diese nicht von Dauer sein wird. Er freue sich schon jetzt auf „neue kulinarische Horizonte“ und betont: Wer ihn kenne, wisse, dass er garantiert mit einem neuen Projekt zurückkomme. Auch in seiner deutschen Übersetzung klingt durch: Das Kapitel „Bianc“ endet – aber seine Geschichte als Koch ganz sicher nicht.

Blick in das Restaurant „Bianc“ (HafenCity) von Matteo Ferrantino picture alliance/dpa/Georg Wendt Blick in das Restaurant „Bianc“ (HafenCity) von Matteo Ferrantino

In seiner Nachricht dankt Ferrantino den Gästen „von ganzem Herzen“ für Unterstützung, Loyalität und Zuneigung in den vergangenen acht Jahren. Sie alle würden „für immer Teil seiner Geschichte bleiben“.

Fest steht: Geschlossen wird das Restaurant nicht. Ab dem kommenden Jahr übernimmt dort der Spitzenkoch Marvin Böhm, zuletzt Sous-Chef im weltbekannten Drei-Sterne-Restaurant „Aqua“ im Ritz-Carlton Wolfsburg. Mit welchem Konzept Böhm in der HafenCity startet, ist noch offen – Ferrantino bittet seine Gäste aber ausdrücklich, das neue Team zu unterstützen.

„Konkrete inhaltliche Ausrichtungen sollen erst nach dieser gemeinsamen Findungsphase kommuniziert werden“, erklärt Lokal-Eigentümer Endre Vári dem „Abendblatt“. „Der Betrieb des Bianc wird in dieser Übergangszeit fortgeführt. Alles Weitere wird sich dann organisch entwickeln.“