Zwei neue Flugziele in Europa! Fluggesellschaft erweitert Angebot in Hamburg

Die Billigfluggesellschaft Easyjet baut ihr Streckennetz aus und bietet neue Destinationen in Europa an. Ab Herbst 2026 können zwei europäische Metropolen ab Hamburg per Direktflug erreicht werden.

Easyjet bietet demnächst zwei neue europäische Direktziele ab Hamburg an: Ab dem 3. September 2026 fliegt die Fluggesellschaft wieder nach Genf in der Schweiz und ab dem 26. Oktober kommt die tschechische Hauptstadt Prag hinzu. Beide Verbindungen sollen jeweils zweimal pro Woche geflogen werden.

„Wir freuen uns, dass Easyjet gleich zwei neue Direktziele ab Hamburg anbietet. Mit der neuen Strecke nach Prag und der Rückkehr von Genf baut Easyjet sein Engagement in Hamburg deutlich aus und erweitert das Streckennetz auf insgesamt acht Direktziele“, so David Liebert, Leiter Aviation am Hamburg Airport, in einer Mitteilung.

Easyjet steuert acht Direktziele ab Hamburg an

Die Flüge nach Genf finden donnerstags um 14 Uhr und sonntags um 19:10 Uhr statt. Genf ist europäischer Sitz der UNO und bekannt für den Genfersee. Die Nähe zu mehreren Skigebieten macht die Stadt auch bei Aktivurlaubern beliebt.

Prag wird jeweils montags um 10:20 Uhr und freitags um 18:40 Uhr angeflogen. Die Stadt an der Moldau ist eines der beliebtesten Städtereiseziele Europas und mit einer Flugzeit von rund zwei Stunden von Hamburg aus schnell zu erreichen.

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Ab dem 1. Mai kommt zudem Marrakesch als neues Ziel in Nordafrika hinzu. Damit steuert Easyjet insgesamt acht Destinationen von Hamburg aus an. (kla)