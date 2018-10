Zwei MOPO-Redakteure streiten: Zimtstern & Co im Spätsommer – super oder gaga?

Am Mittwoch waren es noch 24 Grad und die Hamburger saßen im T-Shirt in der Sonne – doch in einigen Geschäften wird schon die Weihnachts-Deko samt Christbaum aufgestellt. Und die Supermärkte sind schon seit Wochen voll mit Schoko-Nikoläusen, Zimtsternen und Lebkuchenherzen. Muss das sein? Unbedingt, meint MOPO-Redakteur Julian König – er hat sich sogar schon mit Lebkuchen eingedeckt. Völlig genervt ist dagegen Kollege Olaf Wunder. Er meint: Die Geschäftemacherei verdirbt die Weihnachts-Magie. Und was meinen Sie?

Pro: Frohes Fest, ihr Dauernörgler!

MOPO-Redakteur Julian König (33)

Himbeeren aus Marokko, Äpfel aus Neuseeland, Kartoffeln aus Südafrika – all das ist momentan in unseren Supermärkten zu finden. Obwohl regionale Äpfel derzeit kistenweise auf den Märkten verkauft werden. Und die roten Früchte mit dem Flieger Tausende Kilometer überbrücken müssen. Darüber könnte man sich aufregen. Sollte man sogar. Die Chef-Nörgler vom Dienst motzen jedoch lieber über verfrühte Weihnachtsdeko und Lebkuchen. Was für ein Irrsinn!

Der Otto Normal-Grinch flaniert derzeit durch die City, sieht die Lichter an Bäumen, eine geschmückte Tanne im Alsterhaus, aber anstatt die erste Etappe auf dem Weg zu einer der schönsten Phasen des Jahres zu genießen, wird gemosert, mit dem Kopf geschüttelt. Das Thermometer zeige schließlich noch zweistellig an. Ja, richtig, wie an fünf (!) der sechs vergangenen 1. Weihnachtstage auch.

Ich persönlich störe mich nicht am Weihnachts-Tamtam im Oktober. Im Gegenteil. Nach dem Sommer, der dieses Jahr zugegeben üppiger und länger ausfiel, folgt meist eine sehr nasse Phase mit wenig Tageslicht und Blättermatsch. Warum sollte man sich dann nicht schon mit Weihnachten beschäftigen? So sehr ich mich auch anstrenge, kann ich in dem Wort Vorfreude die Silben „schim“ und „pfen“ nicht entdecken. Mit meinem Urlaub beschäftige ich mich auch nicht erst eine Woche vor der Abreise.

Und ehrlicherweise habe ich auch noch nie ein Schild in Geschäften entdeckt, das die potenziellen Kunden beim Betreten des Ladens zu einem Zwangseinkauf von Weihnachts-Waren verpflichtet.

Ich war vergangene Woche in Bayreuth. Dort wurde gestern das Winterdorf, eine Art geballter Weihnachtsmarkt, eröffnet. Die Menschen, die sich dort einen Punsch gönnten, mussten mutmaßlich auch nicht bezahlt werden.

Und ein kleiner Tipp an alle Vor-Weihnachts-Querulanten: Ein guter Sommer-Cocktail schmeckt auch im Dezember. Probiert es mal – entspannt auch Dogmatiker.

Kontra: Genervt vom Kommerz

MOPO-Redakteur Olaf Wunder (53)

Einen Weihnachtsbaum Mitte Oktober? Womöglich schon geschmückt und mit strahlenden Lichtern, was? Sagt mal, liebe Leute, seid ihr eigentlich von allen Weihnachtsmännern und Christkindern verlassen? Ich habe jedenfalls vorgestern noch im Freien gesessen und ne Piña Colada geschlürft, weil’s so mild und sonnig war. Wenn Euch schon nach Glühwein und Lebkuchen ist, wenn ihr euch also schon richtig weihnachtlich fühlt, dann empfehle ich den dringenden Besuch eines Psychiaters.

Es ist jedes Jahr das Gleiche. Irgendwie ist gefühlt gerade erst Ostern vorbei, doch in den Regalen der Supermärkte finden sich bereits Marzipanbrote, Spekulatius und Dresdner Stollen. So, als müsste der Platz, an dem eben noch die Osterhasen mit den Glöckchen auf Käufer warteten, sofort mit Schoko-Weihnachtsmännern aufgefüllt werden. Obwohl sich jedes Mal die ganze Nation darüber aufregt, ändert sich einfach nichts. Im Gegenteil. Es geht jedes Jahr früher los.

Sie glauben, ich bin ein Weihnachtsmuffel? Nein, bin ich überhaupt nicht. Eigentlich liebe ich dieses Fest. Wegen der Lichter und der Familie, in der wir Wärme und Geborgenheit vor der Kälte finden. Diejenigen aber, die – und zwar aus rein kommerziellen Gründen – mittlerweile versuchen, das komplette letzte Drittel des Jahres zur Adventszeit zu erklären, sorgen dafür, dass ich beim Stichwort Weihnachten inzwischen genervt die Augen verdrehe.

Ich liebe dieses Fest. Aber ich liebe es so, wie ich es aus meiner Kindheit kenne: Da warteten mein Bruder und ich aufgeregt darauf, dass das Christkind (also unser Vater) im Wohnzimmer mit dem Glöckchen bimmelte, die Tür aufging und wir den Weihnachtsbaum zum ersten Mal in voller Pracht leuchten sahen. Uns gingen die Augen über. Das war der schönste Moment des Jahres.

Übrigens, das hat immer Heiligabend stattgefunden, nicht irgendwann im Spätsommer.