Zwei Monate nach Tod von Hamburger Familie: Das droht den Angeklagten jetzt

Der Istanbul-Urlaub einer Hamburger Familie endete in einer Katastrophe. Die ganze Familie wurde durch ein Insektizid im Hotel vergiftet. Doch wer ist verantwortlich?

Mehr als zwei Monate nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul fordert die Staatsanwaltschaft Haftstrafen für sechs Verdächtige wegen fahrlässiger Tötung. Die Anklageschrift sei fertiggestellt und beim zuständigen Gericht eingereicht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Sie muss noch angenommen werden, das gilt als Formsache.

Angeklagten drohen bis zu 22 Jahren Haft

Fünf Personen, darunter Mitarbeiter einer Schädlingsbekämpfungsfirma und der Hotelmanager, wird bewusste fahrlässige Tötung vorgeworfen – für sie fordert die Staatsanwaltschaft Anadolu zufolge zwischen zwei Jahren und acht Monaten und mehr als 22 Jahren Haft. Für einen Hotelangestellten werden demnach bis zu 15 Jahre Haft gefordert.

Vater, Mutter und die zwei kleinen Kinder aus Hamburg waren Mitte November im Istanbul-Urlaub mit Beschwerden wie Erbrechen und Übelkeit ins Krankenhaus eingeliefert worden und dann gestorben. Zunächst hatten die Behörden eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Todesursache war jedoch eine Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid zur Schädlingsbekämpfung, wie ein Gutachten später feststellte. (dpa)