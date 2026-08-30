Zwei Jungen (10 und 11) in Hamburg vermisst – Polizei veröffentlicht Fotos

Seit Freitag werden zwei Jungen (10 und 11) aus Lurup vermisst. Weil die bisherige Suche erfolglos blieb, bittet die Polizei die Bevölkerung nun mit Fotos um Mithilfe.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach den zwei Jungen. Polizei Hamburg

Seit Freitagnachmittag werden zwei Jungen aus Hamburg-Lurup vermisst. Mirzan Kartal (11) und Olamide Boussari (10) kehrten nicht in ihre Wohngruppe zurück. Weil die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, bittet die Polizei nun öffentlich um Hilfe.

Nach Angaben der Polizei hatten die beiden Kinder am Freitagnachmittag einen Spielplatz verlassen und sich auf den Weg in Richtung S-Bahnhof Elbgaustraße gemacht. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur.

Die Polizei suchte bereits nach den Jungen und leitete Ermittlungen zu ihrem möglichen Aufenthaltsort ein. Bislang konnten Mirzan und Olamide jedoch nicht gefunden werden. Nun fahnden die Beamten mit Fotos öffentlich nach den beiden Kindern.

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Zwei vermisste Jungen aus Lurup: So sehen sie aus

Der elfjährige Mirzan Kartal hat schwarze, lockige Haare und laut Polizei ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Er soll unter anderem einen weißen Pullover tragen und eine rot-weiße Sporttasche dabeihaben.

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Der zehnjährige Olamide Boussari hat kurze schwarze Haare und laut Polizei ein afrikanisches Erscheinungsbild. Er soll unter anderem mit einer grün-weißen Jacke und einem roten T-Shirt bekleidet sein und einen schwarzen Rucksack bei sich tragen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Kinder geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

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Wer Mirzan oder Olamide sieht, soll sich umgehend über den Polizeinotruf 110 melden. (mp)