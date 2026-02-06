mopo plus logo
Nach der Kollision eines Schiffes mit der Freihafenelbbrücke muss das Bauwerk abgerissen werden. (Archivfoto)

Nach der Kollision eines Schiffes mit der Freihafenelbbrücke muss das Bauwerk abgerissen werden. (Archivfoto) Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

paidZwei Brücken, zwei Baustellen, ein Problem: Hamburgs Elb-Engpass spitzt sich zu

Sie sind teils mehr als 100 Jahre alt, ziemlich marode und die Sorgenkinder des Hamburger Senats: Hamburgs Elbbrücken. Deshalb müssen sie alle erneuert werden – und ein paar kommen sogar noch dazu. Komplett über den Haufen schmeißen muss die Wirtschaftsbehörde jetzt allerdings ihre Pläne für die denkmalgeschützte Freihafenelbbrücke, die im Oktober 2025 von einem Binnenschiff gerammt worden war. Und nur ein paar Kilometer weiter der nächste Problemfall: Nach jahrelangem Bürokratie-Hickhack haben sich die Verantwortlichen bei der Norderelbbrücke für einen ganz neuen Weg entschieden.


