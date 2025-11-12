Mitten in der Nacht: Zwei Autos brennen in Hamburger Wohnstraße

Feuer in Billstedt: In der Nacht zu Mittwoch sind im Cottaweg zwei Autos in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Das Feuer war um 0.24 Uhr im Cottaweg bemerkt worden. Da standen zwei geparkte Fahrzeuge bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Öjendorf an und konnte die Flammen rasch löschen.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nachdem die Ermittler zunächst bei der Brandursache im Dunkeln tappten, scheint sich mittlerweile der Verdacht auf Brandstiftung zu erhärten. Die weiteren Hintergründe waren zunächst aber unklar. (mp)