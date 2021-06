Zur Wahl: Moia bietet in Hamburg kostenlose Fahrten an

Am Sonntag wählt Hamburg eine neue Bürgerschaft. Während die Parteien und Kandidaten noch auf den letzten Metern auf Stimmenfang gehen, wirbt der Fahrdienst „Moia“ mit der Wahl für seine ganz eigenen Zwecke – und bietet kostenlose Fahrten an.

Am Freitag verschickte der Fahrdienst eine E-Mail an die registrierten Kunden. Der Titel: „Gemeinsam günstiger am Wahltag fahren“. Das Angebot: Wer am Wahltag ab 8 Uhr ein Moia bestellt, kann bis zu zwei weitere Personen kostenlos dazubuchen.

Am Wahltag: Hamburger können kostenlos Moia fahren

„Du musst nichts weiter unternehmen und zahlst den Preis, den du auch bei einer Buchung für eine Person zahlen würdest“, heißt es in der Mail.

Video: Hamburgs Sammeltaxis – das ist der Fahrdienst Moia

Und weiter: „Fahrt erst ins Wahllokal und danach zum Beispiel zu eurem Lieblingscafé oder zu einem Spaziergang an die Alster. Das ist neben eurer Stimmabgabe die beste Wahl, die ihr treffen könnt!“

Moia: Kostenlose Fahrten – aber nicht zum Flughafen

Wichtig: Das Angebot gilt nur für das Servicegebiet Hamburg, Flughafenfahrten sind ausgeschlossen. Natürlich ist das Angebot eine clevere PR-Nummer. Aber wenn sich dadurch auch nur ein Nichtwähler zur Urne bringen lässt, hat Moia immerhin einen kleinen Beitrag für unsere Demokratie geleistet.