Zum Start in die Woche: Viel Nässe, Glättegefahr – aber auch ein Lichtblick

Nach einem einigermaßen freundlichen Sonntag beginnt die neue Woche ungemütlich in Hamburg. Doch der Blick auf die Wochenmitte macht Hoffnung in Sachen Wetter.

Der Montag wird … ein richtiger Montag: mit Schauern und einzelnen Gewittern, Graupel und sieben bis zehn Grad. Dazu wird es wieder windig – erst zum Abend hin beruhigt sich das Wetter etwas.

Wetter in Hamburg: Wolken, Schauer – aber auch Sonne

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

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Nachdem es in der Nacht zu Dienstag erneut regnen und die Wolken bei zwei bis fünf Grad abziehen sollen, wird es am Dienstagvormittag noch einmal nass und windig. Bei bis zu zwölf Grad soll es am Nachmittag aber freundlicher werden, auch der Wind lässt zum Abend hin nach.

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Die Nacht zu Mittwoch wird neblig und kalt bei bis zu -1 Grad. Vorsicht – hier kann es glatt werden! Nachdem der Nebel abgezogen ist, können wir uns aber auf einen sonnigen Mittwoch mit neun bis 13 Grad freuen. In der Nacht zu Donnerstag wird es wechselnd bewölkt und erneut ziemlich kalt bei +3 bis -2 Grad. (prei)