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Dominik Großefeld (41) hat die Kult-Kneipe „Zum Silbersack“ von der verstorbenen Gründerin Erna 2009 übernommen.

Dominik Großefeld (41) hat die Kult-Kneipe „Zum Silbersack“ von der verstorbenen Gründerin Erna 2009 übernommen. Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

paidZum Silbersack: Der Bewahrer der Kneipenkultur

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Aids, Drogen, Zuhälterkriege – das vergangene Jahrhundert war wild für die Reeperbahn. Und die Kneipe „Zum Silbersack“ ist seit 1949 Zeuge dessen, was auf St. Pauli passiert, wie sich der Kiez verändert, was die Menschen beschäftigt. Ein großer Einschnitt, der gerade einmal ein paar Jahre zurückliegt: Corona. Wirt Dominik Großefeld erzählt, was sich durch Corona verändert hat und warum die Kneipen-Kultur für uns alle wichtig ist.


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