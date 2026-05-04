Zum Schnäppchenpreis von Hamburg nach Skandinavien: Neuer Zug fährt täglich

Von Hamburg über Kopenhagen und Malmö bis nach Stockholm – und das schon ab rund 46 Euro? Seit dem 4. Mai fährt der neue Tageszug des schwedischen Anbieters „Snälltåget” von Hamburg in die skandinavische Hauptstadt.

Der Zug verkehrt vorerst täglich zwischen Hamburg und Skandinavien. Die Fahrt startet um 9.51 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof und endet rund elf Stunden später um 21.17 Uhr im Zentrum von Stockholm. Das „Abendblatt” berichtete zuerst.

Unterwegs hält der Zug unter anderem in Neumünster, Kopenhagen und Malmö. Zurück geht es ebenfalls täglich auf derselben Strecke. Bislang pendelte lediglich ein Nachtzug zwischen der Hansestadt und der schwedischen Hauptstadt.

Mit dem Zug von Hamburg nach Stockholm für rund 46 Euro

Die fünfstündige Fahrt nach Kopenhagen gibt es für einen Erwachsenen ab 299 schwedischen Kronen (rund 27 Euro). Rund 40 Minuten später erreicht der Zug Malmö, das Ticket ab Hamburg kostet etwa 349 Kronen (rund 32 Euro). Bis nach Stockholm dauert die Reise rund elf Stunden, Tickets starten bei 499 Kronen (rund 46 Euro). Bis zum 1. November 2026 sind Tickets aktuell buchbar.

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Für Gruppen und Studierende gibt es 25 Prozent Rabatt, junge Reisende und Senioren sparen jeweils 20 Prozent. Auch Interrail-Global-Pässe sind im neuen „Snälltåget”-Zug gültig, erfordern jedoch eine Reservierung. Und sogar Haustiere dürfen mitreisen – in einem eigenen Abteil für Fahrgäste mit Tieren. Fahrräder dürfen hingegen nur transportiert werden, sofern sie faltbar sind und den Handgepäck-Maßen entsprechen. (mp)