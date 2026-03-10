mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Inhaber Marco Nürnberg (46) ist der Urenkel des Gründers vom Goldenen Handschuh Herbert Nürnberg. Auch bei seinem Team setzt er auf Familie. Hier zu sehen mit seinem Mitarbeiter und Stiefbruder (r.) Daniel Pester (36).

Inhaber Marco Nürnberg (46) ist der Urenkel des Gründers vom Goldenen Handschuh Herbert Nürnberg. Auch bei seinem Team setzt er auf Familie. Hier zu sehen mit seinem Mitarbeiter und Stiefbruder (r.) Daniel Pester (36). Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

paidZum Goldenen Handschuh: In der „Honka-Stube“ wird die Zeit konserviert

kommentar icon
arrow down

Die Kneipe „Zum Goldenen Handschuh“ aus dem Jahr 1953 ist ein Ort für alle. Vor allem aber für die Randständigen, die einsamen Seelen und die Zurückgelassenen. Wem das Leben übel mitgespielt hat, der findet im „Goldenen Handschuh“ eine warme Stube, ein offenes Ohr und billiges Bier. Hier ist alles noch so, wie es früher war – und der Urenkel des Gründers setzt sich dafür ein, dass das auch genau so bleibt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test