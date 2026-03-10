Die Kneipe „Zum Goldenen Handschuh“ aus dem Jahr 1953 ist ein Ort für alle. Vor allem aber für die Randständigen, die einsamen Seelen und die Zurückgelassenen. Wem das Leben übel mitgespielt hat, der findet im „Goldenen Handschuh“ eine warme Stube, ein offenes Ohr und billiges Bier. Hier ist alles noch so, wie es früher war – und der Urenkel des Gründers setzt sich dafür ein, dass das auch genau so bleibt.





