Im „Guten Tropfen“ werden nahezu alle Partien der Fußball-Weltmeisterschaft übertragen. Die MOPO begleitet den harten Kern einer Barmbeker Eckkneipe durch eine lange Nacht zwischen Astra und Zigarettenrauch – bis zur letzten Runde.

Norwegen gegen Senegal, Jordanien gegen Algerien und der harte Kern einer Barmbeker Eckkneipe: Die MOPO begleitet eine lange WM-Nacht. Marius Röer

Fanmärsche, Autokorsos, schwarz-rot-goldene Fahnen: Nach den ersten deutschen Gruppenspielen bei der Fußball-Weltmeisterschaft werden Erinnerungen an den Sommer 2014 wach. Damals, beim Titelgewinn der deutschen Mannschaft in Brasilien, waren die Anstoßzeiten ähnlich wie heute in den USA, Kanada und Mexiko. Wegen der Zeitverschiebung beginnen manche Partien diesmal erst um fünf Uhr morgens. Wer schaut sich Norwegen gegen Senegal oder Jordanien gegen Algerien um diese Uhrzeiten noch in einer Kneipe an? Im „Zum guten Tropfen“ in Barmbek wird nahezu jedes WM-Spiel übertragen. Die MOPO schaut zu – und trinkt mit.

Es ist die Nacht von Montag auf Dienstag, 1.30 Uhr, Barmbek-Süd schläft. Doch aus den beschlagenen Fenstern des „Guten Tropfens“ in der Mozartstraße dröhnt der 90er-Dancefloor-Hit „Mr. Vain“. Beim Öffnen der Tür schlägt eine Wand aus Zigarettenrauch entgegen.

Mehr als ein Dutzend Menschen tanzen, lachen und liegen sich in den Armen. Deutschland-, HSV-, St.-Pauli- und Länderfahnen hängen von der Decke. Hinten neben den Toiletten flimmert die zweite Halbzeit von Frankreich gegen Irak. Topspiel? Eher nicht. Aber vielleicht kommt die WM-Stimmung ja trotzdem.

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Fußball-WM: „Ich dachte, ich mache ein geiles Geschäft“

Auf der Leinwand jubeln Spieler, ein Tor ist gefallen. „Wer spielt nochmal?“, fragt jemand. Ein paar Blicke gehen Richtung Leinwand, dann wieder Richtung Tresen. Shots werden serviert, Astra und Carlsberg gezapft. Die Stimmung ist leicht, familiär. Und das an einem Dienstagmorgen um zwei Uhr.

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Mustafa Arslan betreibt die Kult-Kneipe „Zum guten Tropfen“ seit zwei Jahren. Vom WM-Geschäft hat er sich mehr versprochen. Marius Röer

Mustafa Arslan ist der Inhaber der Kneipe. Der 51-Jährige zieht eine Schachtel Paramount hervor, greift eine Zigarette, zündet sie an und nimmt einen tiefen Zug. „Ich dachte, ich mache ein geiles Geschäft“, sagt Musti, wie ihn seine Gäste nennen, und lacht. „Aber WM-Stimmung? Die ist einfach nicht da.“

Ton aus, Stimmung an

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Seit zwei Jahren führt der gebürtige Kurde aus der Türkei die mehr als 100 Jahre alte Eckkneipe. Parallel fährt er weiter Taxi. „Mein Abend fängt im Tropfen an und hört auch hier auf“, sagt er. Deutschlandspiele seien sonst immer voll. Doch diesmal? Zu viele Mannschaften, zu viele Spiele. „Und die ersten Deutschlandspiele gewinnen wir ja eh.“ Anfangs ließ er die Übertragungen laut laufen. Doch seine Gäste entschieden schnell: Fußball ja, aber bitte ohne Ton. Musik an.

Die Spiele gehören dazu, auch wenn kaum jemand gebannt auf die Leinwand schaut. Niemand verlangt, den Fernseher auszuschalten. Aber genauso wenig verstummt die Musik. Der Fußball läuft mit. Vielleicht ist das zwölf Jahre nach dem letzten Weltmeistertitel der deutschen Mannschaft die neue WM-Stimmung: nicht mehr 90 Minuten Ausnahmezustand, sondern ein gemeinsamer Hintergrund für lange Nächte.

Wirtin Andrea sorgt für den guten Tropfen – und die musikalische Untermalung in der Kneipe, die für viele ein zweites Zuhause ist. Marius Röer

Denn während Musti erzählt, werden am Tresen schon die nächsten Shots serviert. Wirtin Andrea zapft Astra und Carlsberg. Drei Geburtstage hatten den Laden zuvor bis Mitternacht gefüllt, jetzt ist aus der großen Runde der harte Kern geworden.

Eine Frau tanzt mit ihrem Partner, andere lehnen am Tresen. Fußball läuft. Mehr nicht. Statt über Norwegen gegen Senegal wird über Beziehungen, die Arbeit und das Leben gesprochen. „Musst du morgen raus?“ – „Ja, aber zum Glück Gleitzeit.“ Dann wird gelacht.

„Zum guten Tropfen“ – Heimathafen für die Nachbarschaft

„Musti ist der Beste“, sagt Britta (58), die bis vergangenes Jahr selbst hinter dem Tresen stand. „Hier ist immer jemand da, die bunte Mischung an Menschen ist sein Verdienst.“ Dass die große WM-Stimmung in Deutschland ausbleibt, findet sie hingegen schade. Viele müssten früh zur Arbeit, gerade Handwerker. „Die Spielzeiten sind einfach Mist“, sagt sie. Vielleicht auch deshalb tippt sie am Ende auf Argentinien als Weltmeister.

Britta (58) arbeitete fast 15 Jahre in „Guten Tropfen“. Auf die Spielzeiten während der WM blickt sie kritisch. Marius Röer

Ein paar Plätze weiter sitzt Gibel (28). Die Peruanerin arbeitet im Restaurant um die Ecke und lebt erst seit wenigen Monaten in Hamburg. Um Anschluss zu finden, komme sie regelmäßig her. „Hier findet man Freunde“, sagt sie. Während auf der Leinwand Norwegen gegen Senegal läuft, sitzen Gäste aus Peru, Polen, Rumänien und Deutschland zusammen. Manche sprechen kaum dieselbe Sprache. Trotzdem versteht man sich.

Gibel (28) ist erst vor wenigen Monaten nach Hamburg gezogen. Im „guten Tropfen“ findet die gebürtige Peruanerin Anschluss. Marius Röer

Von wegen Norwegen – der härteste Kern bleibt nicht für die WM

Während Norwegen gegen Senegal zu Ende geht, wird aus dem harten Kern langsam der härteste Kern. Die letzten Gäste verabschieden sich. Spätestens als um fünf Uhr Jordanien gegen Algerien angepfiffen wird, ist klar: Die große WM-Euphorie wird an diesem Morgen nicht mehr kommen.

Während im „Guten Tropfen“ Norwegen gegen Senegal läuft, wandern die Blicke häufiger Richtung Tresen als zur Leinwand. Marius Röer

Als draußen die Vögel zwitschern und die ersten Bäckereien öffnen, ruft Andrea zur letzten Runde. Aus den Boxen läuft Freddy Quinn. „Junge, komm bald wieder“, singt seine tiefe Stimme. Küsse und Umarmungen fallen. Nach Stunden im Qualm strömt beim Hinausgehen zum ersten Mal frische Morgenluft herein. Fußball lief die ganze Nacht. Doch im „Guten Tropfen“ ging es um etwas anderes.