Es ist so weit: Die Hamburger stimmen über den Zukunftsentscheid ab. Soll Hamburg schon 2040 klimaneutral sein – mit all den Konsequenzen, die die Umstellung mit sich bringt? Die hitzige Debatte in den vergangenen Wochen hat viele Hamburger mobilisiert: Schon 442.517 Briefwahlunterlagen waren am Freitag beim Landeswahlamt eingegangen – das sind 33,6 Prozent der rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten. Die MOPO hat Hamburger Persönlichkeiten und Entscheidungsträger gefragt, wie sie sich entschieden haben – und warum.





