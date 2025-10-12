mopo plus logo
Die Hamburger Schauspielerin Pheline Roggan stimmt mit Ja zum Zukunftsentscheid Hamburg.

Die Hamburger Schauspielerin Pheline Roggan stimmt mit Ja zum Zukunftsentscheid Hamburg. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christopher Tamcke/Geisler-Fotop

paidKlimaneutral schon 2040? So stimmen prominente Hamburger ab

Es ist so weit: Die Hamburger stimmen über den Zukunftsentscheid ab. Soll Hamburg schon 2040 klimaneutral sein – mit all den Konsequenzen, die die Umstellung mit sich bringt? Die hitzige Debatte in den vergangenen Wochen hat viele Hamburger mobilisiert: Schon 442.517 Briefwahlunterlagen waren am Freitag beim Landeswahlamt eingegangen – das sind 33,6 Prozent der rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten. Die MOPO hat Hamburger Persönlichkeiten und Entscheidungsträger gefragt, wie sie sich entschieden haben – und warum.


