Die Hamburger haben abgestimmt: Schon im Jahr 2040 soll die Stadt klimaneutral sein. Praktisch heißt das, dass herkömmliche Diesel- und Benzinautos bis dahin wohl von Hamburgs Straßen verschwinden müssen. Ist also ein Verbot absehbar? Wer sich in nächster Zeit ein neues Auto kaufen will, für den hat der ADAC bei der Frage des Antriebs jetzt jedenfalls eine klare Empfehlung.





