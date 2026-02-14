mopo plus logo
Blick über die Gleise im Hamburger Hauptbahnhof.

Weiche defekt! Zugverkehr zwischen Hauptbahnhof und Harburg gestört

Techniker arbeiten an einer defekten Weiche zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg. Was das für Reisende im Regional- und Fernverkehr bedeutet.

Eine Weichenstörung führt aktuell zu zahlreichen Behinderungen im Bahnverkehr um den Hamburger Hauptbahnhof. „Aufgrund einer Weichenstörung kommt es aktuell auf der Strecke zwischen Hamburg Hbf und Hamburg-Harburg zu Verspätungen und Teilausfällen im Regional- und Fernverkehr“, teilte ein Bahnsprecher am Samstag mit. „Wir bitten Fahrgäste, sich über bahn.de oder die App DB Navigator über ihre aktuellen Reisemöglichkeiten zu informieren. Unsere Techniker sind bereits vor Ort und arbeiten unter Hochdruck daran, die Störung zu beheben“, hieß es.

Hamburg: Züge können Hauptbahnhof nicht anfahren

Nach Angaben von Bahnreisenden können die Züge den Hamburger Hauptbahnhof zurzeit nicht anfahren. Zahlreiche Züge mussten daher in Hamburg-Harburg halten. Da die Züge sich auch dort stauen, mussten einige Züge in Winsen/Luhe (Niedersachsen) halten. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

