Weil Toilettenpapier fehlte, stoppte ein Zug in Hamburg-Bergedorf. Der Zugchef sorgte selbst für Nachschub – und damit im Netz für Aufsehen.

Der Screenshot aus dem Instagram-Reel zeigt, wie der DB-Mitarbeiter mit drei Packungen Klopapier die Treppe zum Bahnsteig hochläuft und dann in den Zug einsteigt. mistercurly/instagram

Aus ungewöhnlichem Grund hat ein Fernzug in Hamburg-Bergedorf einen Zwischenstopp eingelegt: Der ICE, der von Westerland auf Sylt nach Berlin unterwegs war, hatte nicht ausreichend Toilettenpapier an Bord. Der Zugchef stieg am Bahnhof aus, kaufte im nahegelegenen Supermarkt drei Packungen und kehrte damit zum Zug zurück, wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage bestätigte.

Der Vorfall ereignete sich schon am Samstag. Die Aktion wurde bekannt, weil ein Fahrgast anschließend ein Video auf Instagram veröffentlichte. Es zeigt den Zugchef, der mit dem Toilettenpapier zum Zug zurückkehrt.





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Das Video weist bislang mehr als 700.000 Aufrufe auf – die Meisten feiern den Mitarbeiter für sein Engagement. Nach Angaben der Bahn kam es zu dem Vorfall, weil die Vorräte wegen eines kurzfristigen Personalausfalls nicht überprüft worden waren.

Die Bahn wolle künftig häufiger stichprobenartig die Vorräte kontrollieren, sagte eine Sprecherin. (dpa/mp)