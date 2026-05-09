Oberleitungsstörung: Zahlreiche Züge in Richtung Hamburg fallen aus

Am Samstagnachmittag ist es wegen einer Oberleitungsstörung zu zahlreichen Zugausfällen zwischen Pinneberg und Neumünster gekommen – und das, während viele Besucher zum Hafengeburtstag in der Stadt sind.

Seit 15:45 hat sich auf der Strecke zwischen Neumünster und Pinneberg nichts mehr bewegt. Grund dafür ist eine Oberleitungsstörung. Züge zwischen Flensburg/Kiel und Hamburg sind teilweise komplett ausgefallen, manche Züge fuhren nur noch bis Pinneberg oder Neumünster und mussten dann wieder umdrehen.

Zugausfall trifft Besucher vom Hafengeburtstag hart

Für viele Besucher des Hafenfestes eine Katastrophe. Laut Angaben eines Reporters vor Ort strandeten zahlreiche am Bahnhof in Pinneberg und kamen stundenlang weder vor noch zurück. Viele Autofahrer seien am Samstag auf die Bahn umgestiegen – unter anderem, weil der Elbtunnel in Richtung Süden gesperrt war.

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Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei bislang nicht eingerichtet worden, so eine Sprecherin der Bahn.Techniker seien jedoch bereits vor Ort, um den Oberleitungsschaden zu reparieren. Wie groß der Schaden sei und wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern, darüber konnte die Bahn bisher keine Auskunft geben. Die S-Bahn zwischen Hamburg und Pinneberg war von der Oberleitungsstörung nicht betroffen. (kla)