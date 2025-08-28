Zugausfälle: Diese Linien werden im September gesperrt

Mehrere Linien der Nordbahn werden in den kommenden Wochen vorübergehend gesperrt. Grund sind Instandhaltungsarbeiten. Es sollen Ersatzbusse fahren. Welche Linien betroffen sind:

Bahnreisende müssen sich ab Ende der Woche auf einigen Strecken der Nordbahn in Schleswig-Holstein auf Zugausfälle und Fahrplanänderungen einstellen. Grund seien wichtige Instandhaltungsarbeiten zur Modernisierung der Schieneninfrastruktur, teilte das Unternehmen mit. Betroffen sind die Linien RB64, RE72/RB73 sowie RE74/RB75.

Auch mehrtägige Streckensperrungen erforderlich

Die Arbeiten finden überwiegend in den Nachtstunden statt, vereinzelt sind jedoch auch mehrtägige Streckensperrungen erforderlich, kündigte die Nordbahn an. Vom 29. August bis 5. September wird die Strecke zwischen Schleswig und Husum vollständig gesperrt. Mehrtägige Vollsperrungen gibt es zudem vom 1. bis 4. September zwischen Eckernförde und Süderbrarup sowie am 5. und 6. September zwischen Kiel und Eckernförde/Flensburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Wenn die Garage zum Schlachthaus wird

Außerdem sind vom 30. September bis 5. Oktober täglich nächtliche Vollsperrungen zwischen Kiel und Rendsburg geplant. Für alle Ausfälle sind Ersatzbusse geplant, deren Fahrten auf die Anschlusszeiten der Nordbahn-Züge abgestimmt sind. (dpa/mp)