Zug entgleist – Verspätungen auf wichtiger Strecke im Norden

Geduldsprobe für Reisende in Richtung Kiel und Sylt: Am Donnerstagabend ist bei Hamburg Langenfelde ein Zug entgleist. Das führte zu erheblichen Störungen im Regional- und Fernverkehr.

Am Abend vor dem 1. Mai ist gegen 21 Uhr ein Zug bei Hamburg Langenfelde entgleist. Seitdem war der Zugverkehr in Richtung Westerland und Kiel unterbrochen. Auch die Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg musste gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet, und Bahnreisende mussten sich auf Verzögerungen von bis zu 45 Minuten einstellen.

Entgleister Zug war als Leerfahrt unterwegs

Bei dem entgleisten Zug handelte es sich um eine Leerfahrt. Offenbar war der Zug über einen Radvorleger gefahren, was zu der Entgleisung führte, so eine Sprecherin der Bahn. Die dadurch entstandene Beschädigung an den Gleisen musste behoben werden. Verletzt wurde niemand.

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Seit 9 Uhr am Freitag werden die Züge nicht mehr umgeleitet. Obwohl die Strecke wieder regulär befahren wird, kann es immer noch zu leichten Verzögerungen kommen. (kla)