Züge der Hafenbahn stoßen zusammen – Lok entgleist

Auf einer Strecke der Hafenbahn ist es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Es wurde niemand verletzt, aber der Schienenverkehr im Hamburger Hafen ist gestört.

Zwei Züge der Hamburger Hafenbahn sind nahe dem Containerterminal Altenwerder frontal zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen niemand, sagte eine Sprecherin der Hafenverwaltung HPA. Zum Ausmaß des Schadens und zur Ursache der Kollision konnte sie zunächst keine Angaben machen. Teile des Hamburger Hafens – der Schüttguthafen Hansaport und das Containerterminal Altenwerder – waren aufgrund der Bergungsarbeiten zeitweise nicht erreichbar. Eine Rangierlok ist bei dem Aufprall entgleist.

Zusammenstoß ist kein Einzelfall

Erst am 30. April waren zwei Rangierloks der Hafenbahn zusammengestoßen. Dabei war eine Person leicht verletzt worden, wie die Feuerwehr damals mitteilte. Schon am 19. März war ein Lastwagen mit einem Güterzug der Hafenbahn kollidiert. Dabei waren zwei Menschen leicht verletzt worden.

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Am vergangenen 16. Januar waren ein Linienbus und eine Diesellok an einem Bahnübergang im Stadtteil Wilhelmsburg zusammengestoßen. Eine 19-Jährige, die im Bus saß, kam dabei ums Leben. Der Busfahrer und ein Fahrgast wurden laut Polizei schwer verletzt. Vier weitere Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Die drei Insassen der Lok erlitten einen Schock. (dpa/mp)