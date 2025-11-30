Zuckerstangen und Weihnachtsmann: Hier sind jetzt vier besondere Busse unterwegs

Nach einem Jahr Pause schicken die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) wieder ihre Weihnachtsbusse auf Hamburgs Straßen. Wo diese unterwegs sein werden und wer die Fahrgäste im Inneren erwartet.

Von außen sind die Fahrzeuge mit ihren bunten, aufgeklebten Weihnachtsmotiven gar nicht zu übersehen, aber auch der Innenraum unterscheidet sich mit seinen Zuckerstangen, Lichterketten und dem aufgestellten Weihnachtsbaum von regulären Bussen.

VHH schickt ab Sonntag Weihnachtsbusse auf die Straße

Die Idee, die Busse für die Weihnachtszeit aufzuhübschen stammte aus dem Jahr 2021 von Auszubildenden der VHH. Auch in diesem Jahr waren die Azubis wieder für die Gestaltung verantwortlich, darunter Mats Ahrens: „Gerade in der Weihnachtszeit wünschen sich viele Menschen ein bisschen Magie. Und genau das sollen sie in unseren Weihnachtsbussen erleben“, sagt er.

VHH Das Innere der Weihnachtsbusse ist geschmückt und die Sitze tragen rote Zipfelmützen. Das Innere der Weihnachtsbusse ist geschmückt und die Sitze tragen rote Zipfelmützen.

VHH Ab Sonntag sind vier Weihnachtsbusse in Hamburg und der Metropolregion unterwegs. Ab Sonntag sind vier Weihnachtsbusse in Hamburg und der Metropolregion unterwegs.

VHH In einem der Busse fährt auch ein Weihnachtsmann auf Strecke mit. In einem der Busse fährt auch ein Weihnachtsmann auf Strecke mit.

Einer der Weihnachtsbusse, in Kooperation mit der Rindermarkthalle, wird an allen Adventssontagen zwischen 12 und 18 Uhr auf der Linie 3 zwischen Stadionstraße und Rathausmarkt fahren. Mit an Bord: ein Weihnachtsmann, der Leckereien verteilt.

Die drei restlichen Adventsbusse (ohne Weihnachtsmann) werden ab dem Volkspark, in Rahlstedt und Glinde unterwegs sein. (aba)