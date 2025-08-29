Mit den Lebensmittelpreisen steigt die Zahl der Bedürftigen in Hamburg. Lange Wartelisten und Engpässe in der Versorgung sind bei der Tafel, die sich um Menschen in prekären Situationen kümmert, an der Tagesordnung. Nun hat die Hilfsorganisation ganze zehn Postleitzahlgebiete identifiziert, in denen die Armen gar nicht mit dem Nötigsten versorgt werden können – und bittet dringend um Mithilfe.

