Arme Hamburger in der Tafel-Ausgabestelle Rothenburgsort – an vielen anderen Standorten ist das Hilfsangebot unterrepräsentiert.

paidZu wenig Tafel-Ausgabestellen – diese Stadtteile sind besonders betroffen

Mit den Lebensmittelpreisen steigt die Zahl der Bedürftigen in Hamburg. Lange Wartelisten und Engpässe in der Versorgung sind bei der Tafel, die sich um Menschen in prekären Situationen kümmert, an der Tagesordnung. Nun hat die Hilfsorganisation ganze zehn Postleitzahlgebiete identifiziert, in denen die Armen gar nicht mit dem Nötigsten versorgt werden können – und bittet dringend um Mithilfe.

