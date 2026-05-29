Zu wenig Regen – Hamburger sollen ausgetrocknete Gewässer melden

Weniger Regen, leere Flussbetten: Hamburgs Umweltbehörde bittet nun die Bürger, trockene Gewässer zu melden.

Erneut ruft die Stadt Hamburg ihre Bürger zum Melden von trockenen Gewässern auf. Das Online-Portal „Trockener Bach“ sei ab sofort wieder freigeschaltet, teilte die Umweltbehörde mit. Mit dem Angebot sollen Bürger anonym trockene Bäche, Flussabschnitte oder niedrige Wasserstände melden können.

Trockene Gewässer: Stadt bittet um Hinweise

Hintergrund sei die anhaltende Trockenheit nach einem vergleichsweise regenreichen Februar. Laut Deutschem Wetterdienst fiel im April rund 60 Prozent weniger Regen als üblich. Trocknen Gewässer zunehmend aus, sei der Lebensraum zahlreicher Pflanzen und Tiere gefährdet, heißt es weiter.

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Das Meldeportal gibt es seit 2023. Im vergangenen Jahr gingen dort 77 Mitteilungen ein. Anhand der Meldungen würden Maßnahmen geprüft, Wasser länger in den betroffenen Bereichen halten zu können. (dpa/mp)