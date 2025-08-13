mopo plus logo
Stadtparksee

MOPO-Reporterin Ann-Christin Busch im Kanu auf dem Stadtparksee. Foto: Florian Quandt

paidZu Wasser und in der Luft: In Hamburgs Norden ist ordentlich was los

Ob Flugzeuge gucken in Fuhlsbüttel, Tretbootfahren im Stadtpark oder Schwimmen in Dulsberg - Hamburgs Norden vereint urbanes Flair und grüne Oasen. Zwischen Backsteinbauten und Villenschick zieht sich wie ein blaues Band die Alster durch den gesamten Bezirk und lockt die Anwohner an- und auf das Wasser. Als gebürtige Langenhornerin – genau, der Stadtteil, in dem Helmut Schmidt wohnte und Olli Dittrich aufgewachsen ist – nehme ich Sie mit auf eine Entdeckungstour, durch den Norden der Stadt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

