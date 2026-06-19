Das Eppendorfer Landstraßenfest 2026 geriet durch viel Müll, Scherben und Polizeieinsätze in die Schlagzeilen. Die AfD verwendet für ihre „Kritik“ nun ein altes G20-Foto.

Von einem „bösen Erwachen“ schrieb eine MOPO-Leserin am Morgen nach dem Eppendorfer Landstraßenfest. „Mütter mit kleinen Kindern fegen am Eppendorfer Baum die Scherben weg, weil man keinen Zentimeter gehen kann“, berichtete sie. Auch zahlreiche Polizeieinsätze wegen Prügeleien unter einigen der 17.500 Besucher am Samstag sorgen nach dem Fest für Frust. Doch so dramatisch, wie die Hamburger AfD es auf ihrer Webseite darstellte, war es dann doch nicht – denn das gezeigte Foto hat nichts mit dem Fest zu tun. Die Partei ist sich keiner Schuld bewusst.

„Es ist nicht abzustreiten, dass es beim Landstraßenfest große Probleme gab“, räumt Veranstalter Uwe Bergmann im Gespräch mit der MOPO ein und bezieht sich dabei auf die Scherben, den Müll, die Wildpinkler und Polizeieinsätze, die noch mehr als gute Laune, Musik und Gespräche im Gedächtnis geblieben sind – besonders bei den Anwohnern der Eppendorfer Landstraße.

Probleme und Lösungsansätze diskutierten Bergmann und weitere Akteure bei einem Runden Tisch Anfang der Woche. Die AfD indes nahm die Ärgernisse rund um das Fest zum Anlass für einen polarisierenden Post: Neben der Kritik, der rot-grüne Senat kriege „nicht einmal ein Stadtteilfest sicher in den Griff“, wird ein Foto gezeigt, das während der Ausschreitungen rund um den Hamburger G20-Gipfel im Jahr 2017 aufgenommen wurde: Schwer uniformierte und behelmte Polizisten stehen vor einem Feuer auf einer Straße.

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Nach dem Eppendorfer Landstraßenfest: AfD veröffentlicht G20-Foto

Das Foto und der dazugehörige Text wurden sowohl auf der Webseite der AfD als auch auf dem Facebook-Kanal der AfD Hamburg-Bergedorf veröffentlicht. Dort fällt einigen sofort auf, dass das Bild nicht während des Festes entstanden ist: „Wo ist das Foto her? Das ist nicht von dem Straßenfest …“, schreibt jemand, und ein anderer: „Die AfD lügt schon wieder, diesmal mit einem Bild, das nicht vom Eppendorfer Straßenfest stammt.“

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Veranstalter Uwe Bergmann findet es „grauenhaft und böse“, ein Foto vom G20-Gipfel für die seiner Ansicht nach durchaus angebrachte Kritik an den Zuständen auf dem Fest zu verwenden. „Wir hatten weder so schwer uniformierte Polizisten, noch hat es gebrannt“, sagt er. „Damit wird unnötig polarisiert und wütende Menschen noch wütender – häufig welche, die gar nicht auf dem Fest waren.“





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Die AfD äußerte sich auf MOPO-Anfrage bis Redaktionsschluss nicht zu der Veröffentlichung. Dem „Abendblatt“ sagte der Hamburger Vorsitzende Dirk Nockemann: „Das verwendete Bild ist als Symbolbild gewählt worden. Es wäre der Debatte dienlicher, sich mit dem Inhalt zu befassen, statt sich am Symbolbild festzubeißen.“





Dem tritt Veranstalter Uwe Bergmann im Gespräch mit der MOPO entschieden entgegen: „Es hätte genügend echtes Bildmaterial vom Eppendorfer Landstraßenfest gegeben, auch welches, das die Glasscherben zeigt. Es ist kein Symbolbild, weil es mit der Thematik nichts zu tun hat. Das Problem ist, dass die Leute zuerst das Bild anschauen und dann den Text. So schürt man Hass.“