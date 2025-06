Zoll findet Container voller Drogen im Hamburger Hafen – Wert geht in die Millionen

In einem Fruchtcontainer aus Südamerika haben Beamte des Hamburger Zolls Kokain in Wert von 24 Millionen Euro entdeckt.

Fast 600 Kilogramm Kokain wurden auf einer Palette in einem Fruchtcontainer aus Südamerika entdeckt. Der Straßenverkaufswert des beschlagnahmten Kokains belaufe sich auf rund 24 Millionen Euro, teilte das Zollfahndungsamt am Montag mit. Dem Fund in der vergangenen Woche war ein Behördenhinweis aus der Dominikanischen Republik vorausgegangen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauerten an. Der Zoll lobte die „erfolgreiche internationale Zusammenarbeit“. Diese spiele bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität „eine wichtige Rolle“, erklärte der Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg, Nils Gärtner. (afp/mp)