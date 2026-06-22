Mehrere Schulen, Eltern und Bezirkspolitik wollen Tempo 30 auf einem Abschnitt der Alsterdorfer Straße. Die Polizei lehnt ab — und sorgt mit ihrer Begründung für Empörung vor Ort.

Die Alsterdorfer Straße ist eine der prägenden Verkehrsachsen in Hamburg-Nord: Sie verbindet Wohnquartiere, Schulen, soziale Einrichtungen, ist aber gleichzeitig auch eine Durchgangsstraße für Autos. Auf einem Abschnitt mit mehreren Schulen wollte die Bezirkspolitik Tempo 30 anordnen, doch die Polizei lehnt das jetzt rigoros ab – aus Sicht der Eltern mit einer absurden Begründung.

Auf der circa drei Kilometer langen Alsterdorfer Straße, die durch Alsterdorf, Winterhude und Ohlsdorf verläuft, wechseln sich Tempo 30 und Tempo 50 immer wieder ab. Vor allem bei kurzen Abschnitten führe das zu „unruhigem Fahrverhalten“ und überfordere viele Verkehrsteilnehmer, argumentierten die Grünen in ihrem Antrag. Deshalb forderten sie auf den 340 Metern zwischen der Sengelmannstraße und der Bodelschwinghstraße eine einheitliche Tempo-30-Strecke.

Eltern und Grüne fordern Tempo 30 auf Alsterdorfer Straße

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Anfang Februar wurde dafür von einer der dort ansässigen Schulen sogar eine eigene kleine Demo organisiert. In dem Abschnitt befinden sich unter anderem die Kurt-Juster-Schule, eine staatliche Sonderschule, die Robert-Koch-Schule für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie in der Nähe die Zukunftsschule Alsterpalais, ein privates Bildungshaus mit Grundschule sowie Sekundarstufen 1 und 2.

Thomas Kehrer (links), Carsten Redlich und Katharina Fischer-Zernin (alle Grüne Hamburg-Nord) nahmen im Februar bei der Demo für Tempo 30 auf der Alsterdorfer Straße teil. Reiffert/Grüne Fraktion Nord

Der Antrag der Grünen landete im April schließlich im Regionalausschuss und wurde dort von allen Parteien einstimmig beschlossen. In Hamburg hat bei vielen Verkehrsfragen allerdings nicht die Bezirkspolitik, sondern die Polizei das letzte Wort – und die lehnen das Gesuch jetzt ab.

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Polizei sieht keine Begründung für Tempo 30 auf Alsterdorfer Straße

Ja, es sei korrekt, dass seit der Erneuerung der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2024 einfacher Tempo 30 angeordnet werden könne, heißt es einleitend in der Begründung des zuständigen Polizeikommisariats. Allerdings gebe es keinen „Automatismus, dass Tempo 30 auf einem hochfrequentierten Schulweg anzuordnen“ sei. Dazu seien immer noch besondere Umstände und eine Einzelfallprüfung erforderlich. Und die erfolgt weiter durch die Polizei.

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Dabei kam heraus: Es handele sich vor Ort gar nicht um einen „hochfrequentierten Schulweg“, schreibt die Polizei. Zwischen 7.30 und 8.30 Uhr seien „weniger als 80 Schulkinder zu Fuß“ gezählt worden. Viele würden von sogenannten Elterntaxis zur Schule gebracht.

Eltern kritisieren Tempo-30-Ablehnung der Hamburger Polizei

Pedi Dehghani, Elternratsmitglied in der Zukunftsschule Alsterpalais, findet diese Begründung absurd. „Wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen, geschieht das häufig nicht trotz, sondern wegen der als unsicher empfundenen Verkehrssituation. Die vermeintlich niedrigen Zahlen belegen keinen fehlenden Bedarf – sie sind vielmehr ein Symptom des Problems, das eigentlich gelöst werden soll.“ Heißt übersetzt: Bei Tempo 30 würden eventuell auch weniger Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.

Auch die im Antrag geforderte Sicherheit für Radfahrer, die dort die Straße gemeinsam mit den Autos nutzen, überzeugte die Polizei nicht. Das Radfahren auf der Straße bei Tempo 50 sei „gesetzlich der Normalfall“. „Würde man der Argumentation folgen, müsste Tempo 30 auch auf sehr vielen anderen Straßen in Hamburg angeordnet werden“ – und das will man sich als Polizei wohl lieber nicht vorstellen.

Außerdem: Kinder bis zum achten Lebensjahr müssten ohnehin mit Fahrrädern auf dem Gehweg fahren. „Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Kinder ab dem achten Lebensjahr in der Lage sind, auf Radwegen oder auf der Fahrbahn einer Straße zu fahren.“ Bis zum zehnten Lebensjahr dürfte aber bei Bedarf auch weiterhin auf Gehwegen gefahren werden.

Grüne: „Die Polizei kann Tempo 30 anordnen – will aber nicht“

„Die Polizei kann Tempo 30 anordnen – aber sie will es nicht“, kritisiert Katharina Fischer-Zernin von den Grünen in Hamburg-Nord. „Schule, Anwohnende und Bezirkspolitik sind sich einig: Eine durchgehende Tempo-30-Strecke ist notwendig, um die Kinder auf ihrem Schulweg besser zu schützen.“ Entscheidend sei nicht die Zahl, sondern die Verletzlichkeit der Kinder.



