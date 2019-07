Zoff um Jugendknast für Hamburg: Senat setzt sich über Willen des Bezirks hinweg

Billwerder -

Paukenschlag beim Bau der umstrittenen Jugendhaftanstalt in Billwerder: Der Senat hat das Verfahren an sich gezogen, wie Justizsenator Till Steffen (Grüne) jetzt mitteilte. Grund: Die Bezirksversammlung Bergedorf hat sich gegen die Verlegung der jungen Straftäter nach Billwerder ausgesprochen, der Senat will eine Verzögerung des Baubeginns durch den bezirklichen Widerstand verhindern.

Das Verfahren heißt „Evozierung" und bedeutet, dass der Senat alle Entscheidungen in Bezirken nach eigenem Ermessen an sich ziehen kann, wenn ein Vorhaben von Bedeutung für die ganze Stadt ist. Das ist im Fall des neuen Jugendgefängnisses der Fall, so der Justizsenator: „Aufgrund der gesamtstädtischen Bedeutung des Vorhabens und zur Verhinderung von Preissteigerungen durch Verzögerungen zieht der Senat das Verfahren zur Schaffung von Planrecht an sich."

Entwurf des neuen Jugendgefängnisses in „gewaltfreier Bauweise“.

agn Niederberghaus & Partner GmbH Foto:

SPD und CDU hatten in der Bezirksversammlung Bergedorf gegen die Pläne des Senats gekämpft, eine neue Jugendhaftanstalt in Billwerder zu bauen und dafür den bisherigen Jugendknast auf der Elbinsel Hahnöfersand zu schließen.

Setzt den Neubau des Jugendgefängnisses in Billwerder durch: Justizsenator Till Steffen (Grüne) dpa Foto:

Das vom Senat angeführte Einsparpotential von 65 Millionen Euro in 30 Jahren sei „überschaubar": „Zwei Millionen Euro pro Jahr ist kein Betrag, der unsere Argumente entkräftet,“ so der CDU-Bezirkabgeordnete Julian Emrich in der Bergedorfer Zeitung.

Billwerder: Großes Flüchtlingsquartier und mehrere Gefängnisse

Die Lokalpolitiker argumentieren, dass dem Stadtteil Billwerder ohnehin viel zugemutet werde mit dem größten Flüchtlingsquartier der Stadt sowie zwei Gefängnissen für Männer und Frauen.

Das Gelände, auf dem die Jugendhaftanstalt in Billwerder entstehen soll (erweitert durch Teile des Ackerlandes). Justizbehörde Foto:

Seit März 2016 sind weibliche Gefangene, die bis dahin mit den Jugendlichen auf Hahnöfersand untergebracht waren, ebenfalls auf dem Gelände der JVA Billwerder inhaftiert. Der Neubau, für den weitere Ackerfläche dem Gefängnisgelände weichen wird, soll nun Platz für 200 jugendliche Straftäter bieten.

Neuer Jugendknast in Hamburg – schon im Vorfeld gab's Kritik

Einer der Freistundenhöfe mit Sportanlage.



agn Niederberghaus & Partner GmbH Foto:

Justizsenator Steffen hält dem lokalen Widerstand entgegen, dass eine Sanierung der alten Jugendhaftanstalt auf Hahnöfersand nicht wirtschaftlich sei. Außerdem sei die entlegene Lage schwierig: „Der Neubau am Standort Billwerder bietet deutlich bessere Möglichkeiten für die Resozialisierung der jungen Gefangenen und ist zudem über einen Nutzungszeitraum von 30 Jahren die wirtschaftlichere Alternative."

Bereits im Vorfeld hatte es Kritik an der „gewaltfreien Bauweise" des 146 Millionen Euro teuren Neubaus gegeben. Experten hatten bemängelt, dass sich Hamburg damit von der bisher verbreiteten „Dorfstruktur" bei Jugendgefängnissen verabschiede.