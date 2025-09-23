mopo plus logo
Ehemaliges Karstadt von außen

Das ehemalige Karstadt in Harburg ist nun der „Planet Harburg“ mit Museum und Metropolis-Kino. Foto: Florian Quandt

  • Harburg

paidZoff um Ex-Karstadt: Ein Einzelhändler zieht ein – darüber droht gähnende Leere

Doppel-Wumms im ehemaligen Karstadt-Gebäude in Harburg, das die Stadt Hamburg vor rund zwei Jahren per Vorkaufsrecht übernommen hat: Gerade in dem Moment, da hier mit frischer Energie ein neues Kapitel beginnen soll, ziehen sich zwei zentrale Partner zurück – fast zeitgleich. Das Problem: Ohne sie drohen große Flächen des Gebäudes auf unbestimmte Zeit leerzustehen. Immerhin: Der erste gewerbliche Mieter steht nun fest.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

