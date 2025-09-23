Doppel-Wumms im ehemaligen Karstadt-Gebäude in Harburg, das die Stadt Hamburg vor rund zwei Jahren per Vorkaufsrecht übernommen hat: Gerade in dem Moment, da hier mit frischer Energie ein neues Kapitel beginnen soll, ziehen sich zwei zentrale Partner zurück – fast zeitgleich. Das Problem: Ohne sie drohen große Flächen des Gebäudes auf unbestimmte Zeit leerzustehen. Immerhin: Der erste gewerbliche Mieter steht nun fest.





