Vor Jahren hatte die Stadt der Kreativgenossenschaft Mundhalle eG einen neuen Standort am Moorfleeter Holzhafen versprochen – doch bis heute ist nichts passiert. Statt Atelier-Umzug: ein zäher Rechtsstreit, eine Zwangsräumung und widersprüchliche Aussagen. Leidtragend sind nicht nur die Künstler, sondern aktuell auch eine Gruppe von Hausbootbesitzern, denen neben Strom- und Wasser auch der Landzugang verwehrt werden soll.





