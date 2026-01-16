mopo plus logo
Holzhafen Moorfleet

Stefanie und Frank Lüsing auf ihrem Hausboot am Holzhafenufer in Moorfleet – bald soll ihnen die Versorgung gekappt werden. Foto: Florian Quandt

  • Moorfleet

paidZoff um den Holzhafen: Hausbooten soll Strom und Wasser gekappt werden

Vor Jahren hatte die Stadt der Kreativgenossenschaft Mundhalle eG einen neuen Standort am Moorfleeter Holzhafen versprochen – doch bis heute ist nichts passiert. Statt Atelier-Umzug: ein zäher Rechtsstreit, eine Zwangsräumung und widersprüchliche Aussagen. Leidtragend sind nicht nur die Künstler, sondern aktuell auch eine Gruppe von Hausbootbesitzern, denen neben Strom- und Wasser auch der Landzugang verwehrt werden soll.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
