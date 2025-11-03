mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Cannabis-Plantage in einem großen Gewächshaus.

In einem großen Gewächshaus wird in Neuengamme Cannabis angebaut. Dieses Foto zeigt nicht die echte Anlage, deren Standort nicht öffentlich werden soll. Foto: picture allience/Claudio Furlan

  • Neuengamme

paidDen Nachbarn stinkt’s! Streit um Cannabis-Plantage – Betreibern fehlt Genehmigung

kommentar icon
arrow down

Anwohner beschweren sich seit Wochen über den süßlichen Geruch aus einer neuen Cannabis-Plantage. Zunächst sah es aber so aus, als hätten die Betreiber alles korrekt gemacht. Nun kommt plötzlich heraus: Es fehlt eine zentrale Genehmigung vom Bezirksamt. Muss der Cannabis-Verein jetzt einpacken?

Eigentlich sind die ehemaligen Gewächshäuser aus dem Gartenbau bestens für die Nutzung zum Cannabis-Anbau geeignet. Seit Juni liegt die Anbaugenehmigung vom Bezirksamt Altona vor, das für alle Cannabis-Plantagen Hamburgs zuständig ist. Aber seit Spätsommer klagen Anwohner auf der anderen Straßenseite über starke Gerüche, wenn die Gewächshäuser gelüftet werden. Die Rede ist von Übelkeit und Kopfschmerzen.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test