Den Nachbarn stinkt’s! Streit um Cannabis-Plantage – Betreibern fehlt Genehmigung
Anwohner beschweren sich seit Wochen über den süßlichen Geruch aus einer neuen Cannabis-Plantage. Zunächst sah es aber so aus, als hätten die Betreiber alles korrekt gemacht. Nun kommt plötzlich heraus: Es fehlt eine zentrale Genehmigung vom Bezirksamt. Muss der Cannabis-Verein jetzt einpacken?
Eigentlich sind die ehemaligen Gewächshäuser aus dem Gartenbau bestens für die Nutzung zum Cannabis-Anbau geeignet. Seit Juni liegt die Anbaugenehmigung vom Bezirksamt Altona vor, das für alle Cannabis-Plantagen Hamburgs zuständig ist. Aber seit Spätsommer klagen Anwohner auf der anderen Straßenseite über starke Gerüche, wenn die Gewächshäuser gelüftet werden. Die Rede ist von Übelkeit und Kopfschmerzen.
