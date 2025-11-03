Anwohner beschweren sich seit Wochen über den süßlichen Geruch aus einer neuen Cannabis-Plantage. Zunächst sah es aber so aus, als hätten die Betreiber alles korrekt gemacht. Nun kommt plötzlich heraus: Es fehlt eine zentrale Genehmigung vom Bezirksamt. Muss der Cannabis-Verein jetzt einpacken?



Eigentlich sind die ehemaligen Gewächshäuser aus dem Gartenbau bestens für die Nutzung zum Cannabis-Anbau geeignet. Seit Juni liegt die Anbaugenehmigung vom Bezirksamt Altona vor, das für alle Cannabis-Plantagen Hamburgs zuständig ist. Aber seit Spätsommer klagen Anwohner auf der anderen Straßenseite über starke Gerüche, wenn die Gewächshäuser gelüftet werden. Die Rede ist von Übelkeit und Kopfschmerzen.







