mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
„Waste Watcher“ Timo kennzeichnet einen Müllfund mit Absperrband der Stadtreinigung.

„Waste Watcher“ Timo kennzeichnet einen Müllfund mit Absperrband der Stadtreinigung. Foto: Florian Quandt

paidHamburgs Müll-Patrouille kämpft gegen Sünder – und wird attackiert

kommentar icon
arrow down

Elektrogeräte, Baumaterialien, Pappe. In den vergangenen Monaten hat die MOPO immer wieder über illegal entsorgten Müll berichtet. Dabei habe die Vermüllung in Hamburg abgenommen, wie Kevin und Timo erzählen. Die Mülldetektive sind im Auftrag der Stadtreinigung auf Hamburgs Straßen unterwegs, sorgen für Sauberkeit und ermitteln Müllsünder. Die MOPO war mit auf Müll-Patrouille.

5 Uhr morgens in Moorfleet im Gewerbegebiet. Das Graublau des Himmels wird langsam heller. Noch riecht es hier in der Andreas-Meyer-Straße nach Petrichor. Auf einem Parkplatz vor dem Gebäude der Stadtreinigung springen die Lichter eines Autos an. Kevin (30) und Timo (42) beginnen ihren Dienst.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test