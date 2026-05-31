Elektrogeräte, Baumaterialien, Pappe. In den vergangenen Monaten hat die MOPO immer wieder über illegal entsorgten Müll berichtet. Dabei habe die Vermüllung in Hamburg abgenommen, wie Kevin und Timo erzählen. Die Mülldetektive sind im Auftrag der Stadtreinigung auf Hamburgs Straßen unterwegs, sorgen für Sauberkeit und ermitteln Müllsünder. Die MOPO war mit auf Müll-Patrouille.

5 Uhr morgens in Moorfleet im Gewerbegebiet. Das Graublau des Himmels wird langsam heller. Noch riecht es hier in der Andreas-Meyer-Straße nach Petrichor. Auf einem Parkplatz vor dem Gebäude der Stadtreinigung springen die Lichter eines Autos an. Kevin (30) und Timo (42) beginnen ihren Dienst.