Franz Herrmann ist wütend, dass der HSV das „Fest der Liebe“ der Zeugen Jehovas im Volksparkstadion stattfinden lässt.

Die Zeugen Jehovas erwarten rund 75.000 Menschen zu ihrem "Fest der Liebe". Daniel Bockwoldt/dpa

Jeden zweiten Samstag sitzt Franz Hermann im Volksparkstadion und verfolgt die Spiele seines Vereins. Der 61-Jährige hat sich 1977 seine erste HSV-Dauerkarte gekauft. Jetzt, 49 Jahre später, ist er enttäuscht. Und zwar wegen einer aktuellen Entscheidung des Vereins.

Am Wochenende findet im Volksparkstadion eine Veranstaltung der Zeugen Jehovas statt. 75.000 Menschen werden zu dem Megaevent mit dem Namen „Fest der Liebe“ erwartet. Im Vorhinein haben Mitglieder das Stadion geputzt und wohl Fußballsticker entfernt. Auch wenn Franz Hermann über das Entfernen der Sticker nicht begeistert ist, so ist es nicht der Auslöser für seinen Unmut.

Verletzung der HSV-Satzung wegen Homophobie?

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„Während der Spiele hängen im Stadion Banner gegen Intoleranz. In unserer Satzung sind Werte der Toleranz, des Respekts und der Ablehnung jeglicher Art von Diskriminierung festgelegt“, sagt er.

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Die Zeugen Jehovas sind eine Glaubensgemeinschaft, die Homosexualität ablehnt. Das ist für die Anhänger genauso sündhaft wie Sex außerhalb der Ehe oder Alkoholmissbrauch. Aussteiger berichteten immer wieder von Homophobie.

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2016 gerieten die „Zeugen“ in die Kritik, weil sie in einem Lehr-Cartoon, der sich an Kinder richtete, propagierten, dass Homosexualität eine Krankheit sei, die sich bekämpfen lasse.

Franz Hermann beim HSV-Aufstieg im Mai 2025. (Archivbild) privat

Für Herrmann ist die Veranstaltung im Volksparkstadion nicht mit der Satzung des HSV vereinbar. „Ich bin entsetzt. Das widerspricht allem Positiven, was der HSV aufgebaut hat“, sagt er. „Eigentlich müsste der HSV die Veranstaltung canceln.“

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Zudem ist das Mitglied darüber empört, dass man nur über die Berichterstattung der Presse von der Veranstaltung erfahren habe. „Bis Donnerstagmorgen hat es eigentlich keiner gewusst. Wenn man so etwas macht, müsste man es doch vorher kommunizieren und diskutieren.“

Zeugen Jehovas besuchen während Hamburg-Aufenthalt Neuengamme

Die Stadionmiete für das drei Tage lange Event liegt laut eines „Spiegel“-Berichts im sechsstelligen Bereich. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.

Für die Zeugen Jehovas ist das Event allerdings mehr als nur ein Gottesdienst. Viele von ihnen haben den Besuch in der Hansestadt mit einem Besuch bei der KZ-Gedenkstätte Neuengamme verbunden, in der mindestens 1700 Menschen aus ihrer Glaubensgemeinschaft ums Leben kamen. Die Zeugen Jehovas haben sich zu Zeiten Hitlers vehement gegen den Nationalsozialismus gewehrt, verweigerten den Hitlergruß und besuchten weiter jüdische Geschäfte.

Zeugen Jehovas sind eine christliche Religionsgemeinschaft, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt ist. In Deutschland gibt es 178.000 Mitglieder. Es gibt immer wieder Kritik an der Gemeinschaft wegen totalitärer Denkmuster und Abhängigkeitsverhältnissen.

Für Franz Herrmann ist die Veranstaltung im Volksparkstadion nicht nachvollziehbar. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung möchte er einen Antrag vorbereiten, der eine Aufklärung über die Antragsentscheidung der Veranstaltung fordert. Bis zur Veröffentlichung dieses Artikels hat der HSV nicht auf eine Anfrage der MOPO reagiert.