Jens Schöning steht vor seinem Ladenschild auf einer Baustelle. Links im Bild ist ein Bagger zu erkennen.

Über die riesige Baustelle vor seinem Eis-Geschäft habe ihn niemand informiert, so Inhaber Jens Schöning (65). Foto: Marius Röer

  • Jenfeld

Sommergeschäft in die Baugrube gefallen: Eismann ist stinksauer auf Hamburg Energie

Ein Eis in der Hand, den Blick auf Sand gerichtet. Was klingt wie ein Urlaubstraum, ist der Albtraum des Hamburger Eiskonditors Jens Schöning (65). Vor seinem Geschäft türmen sich Berge an Bausand. Mehrere Monate blockierten sie die Einfahrt von der Rodigallee in die Straße Hohen Feld, an der Schöning „das Eis-Café“ seit 1984 führt. Er sagt: „Wat mutt dat mutt, aber die Umsetzung war katastrophal.“


