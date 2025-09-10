Ein Eis in der Hand, den Blick auf Sand gerichtet. Was klingt wie ein Urlaubstraum, ist der Albtraum des Hamburger Eiskonditors Jens Schöning (65). Vor seinem Geschäft türmen sich Berge an Bausand. Mehrere Monate blockierten sie die Einfahrt von der Rodigallee in die Straße Hohen Feld, an der Schöning „das Eis-Café“ seit 1984 führt. Er sagt: „Wat mutt dat mutt, aber die Umsetzung war katastrophal.“





